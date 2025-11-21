V zamrzovalnika skrila trupli mame in hčerke, iskali so ju več kot leto

Avstrijo pretresa odkritje dveh trupel, 34-letne Sirke in njene 10-letne hčerke, ki sta bili pogrešani od 25. julija lani. V dveh zamrzovalnih skrinjah v stanovanju v Innsbrucku so bili njuni posmrtni ostanki tako dobro skriti, da ju brez sodelovanja enega od osumljencev najbrž ne bi nikoli odkrili. Zamrzovalnikov policisti kljub temeljitemu pregledu stanovanja junija letos niso našli, ker sta bila obdana z mavčnimi ploščami. Te so bile nameščene, kot je pojasnila predstavnica državnega tožilstva, od tal do stropa in so dajale vtis običajnega kota. Tudi električni kabel se ni videl. Vse je bilo lepo ometano in pobeljeno.

16 MESECEV so iskali Sirko in njenega otroka.

Po prijavi izginotja ženske in njenega otroka je policija zožila krog osumljencev na Avstrijca, 55-letnega sodelavca 34-letne Sirke, ki je bil z njo v intimnem odnosu. Sum je padel tudi na njegovega 53-letnega brata. Prvi je policiji sprva razlagal, da sta se mati in hči odpravili na daljše potovanje v Turčijo. Zadnji stik z njo pa da je imel 21. junija lani. Med preiskavo so ugotovili, da je bila njena bančna kartica nato večkrat uporabljena v tujini, toda uporabljal naj bi jo brat glavnega osumljenca, slednji je tudi prodal nakit žrtve.

Petinpetdesetletnik je 12. novembra letos priznal, da se je zgodila nesreča in da je trupli skril iz strahu pred posledicami. Prikrivanje trupel je priznal tudi njegov brat, a hkrati zanikal, da bi vedel za umor. Prejšnji petek so trupli obeh žrtev končno našli. »Vzroka smrti zaradi stopnje razkroja trupel ni bilo mogoče ugotoviti,« je v torek po poročanju avstrijskega ORF dejala Katja Tersch, vodja državnega urada kriminalistične policije. Potrebne so nadaljnje forenzične preiskave.