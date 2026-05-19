V zamrzovalniku našli truplo 17-mesečnega otroka: mati naj bi ga tam hranila več kot 14 dni

V ameriškem mestu Flagstaff so oblasti aretirale 31-letno Ochro Manakaja, potem ko so v hotelski sobi našli truplo njenega 17-mesečnega sina, poroča People. Policija jo je ovadila zaradi suma umora prve stopnje, zlorabe otroka in prikrivanja trupla. Po navedbah policije je ženska v nedeljo dopoldne sama poklicala številko za nujno pomoč in operaterju povedala, da je njen otrok mrtev. Na vprašanje, kaj se je zgodilo, naj bi odgovorila: »Ubila sem ga,« nato pa klic prekinila.

Policisti so ob prihodu v hotel našli truplo malčka, zavito in shranjeno v plastični posodi v zamrzovalniku. V sobi sta bila tudi njena druga sinova, stara sedem in devet let, ki nista bila poškodovana. Po navedbah iz sodnih dokumentov je osumljenka policiji povedala, da je konec aprila sina v jezi vrgla v posteljico, ker je jokal. Otrokovo zdravstveno stanje naj bi se nato poslabšalo, dobil naj bi tudi vročino, vendar mati ni poiskala zdravniške pomoči, saj naj bi se bala posledic.

V preteklosti je bila mati zaradi nasilja že obravnavana

Kasneje ga naj bi našla neodzivnega. Policiji je dejala, da je verjela, da se je zadušil po bruhanju. Kljub temu dogodka ni prijavila. Po opravljenem testiranju zaradi predhodne pogojne kazni naj bi otrokovo truplo zavila, ga zaščitila s plastiko in ga za približno dva tedna shranila v zamrzovalnik. Ob zaslišanju je izrazila obžalovanje in priznala, da je storila hudo napako ter da si njen sin ni zaslužil takšne usode.

Osumljenko so privedli pred sodišče še isti dan po aretaciji in jo priprli v okrožnem zaporu. Varščina je bila določena v višini enega milijona dolarjev. Iz sodnih evidenc izhaja, da je bila ženska v preteklosti že obravnavana zaradi nasilnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj, povezanih z drogami. Arizona Department of Child Safety je potrdil, da je družino obravnaval že decembra 2024. Takrat so ocenili, da je otrok ogrožen, in pridobili sodno odredbo za odvzem skrbništva. Vendar je po posredovanju plemenske skupnosti skrbništvo nad otrokom prevzela skupnost. Preiskava okoliščin smrti še poteka.