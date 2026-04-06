V živalskem vrtu volk poškodoval otroka, starša nepozorna zaradi visenja na telefonu

V živalskem vrtu ZooAmerica v sklopu zabaviščnega parka Hersheypark v ameriški zvezni državi Pensilvanija je prišlo do incidenta, v katerem je 17-mesečni otrok utrpel lažje poškodbe, potem ko je z roko segel v ogrado volka. Po navedbah policije naj bi bila starša v času dogodka nepozorna zaradi visenja na telefonu. Dogodek naj bi se zgodil v soboto.

Otrok naj bi se med nepazljivostjo staršev splazil skozi majhno odprtino v leseni ograji in se tako približal območju ob ogradi za volkove, kamor dostop ni dovoljen. Po podatkih policije iz okrožja Derry Township je nato z roko segel skozi kovinsko ograjo, pri čemer je volk zagrabil njegovo roko. Prisotni obiskovalci so hitro posredovali in otroka potegnili na varno. Starša, 43-letna Carrie Sortor in 61-letni Stephen Wilson, naj bi v tistem času sedela na klopi, oddaljeni približno 7 metrov, ter buljila v svoja telefona. Po navedbah policije naj bi nevarnost opazila šele, ko sta zaslišala krike drugih obiskovalcev ob ogradi z volkovi.

Iz živalskega vrta so sporočili, da je otrok utrpel le lažje poškodbe, dodatnih podrobnosti o naravi poškodb pa niso razkrili. Prav tako so potrdili, da otrok ni vstopil neposredno ogrado z volkovi, temveč je do stika prišlo skozi zaščitno ograjo.

V ZooAmerici živijo trije volkovi: samec Twister ter sestri Hazel in Freya. Vodstvo živalskega vrta je pojasnilo, da je volk pristopil in šavsnil po otrokovi roki, kar naj bi bilo v skladu z naravnim vedenjem živali in ne znak agresije, ampak samo radovednosti. Žal je žival s tem otroka nehote ranila. Ob tem so poudarili, da so njihovi habitati zasnovani z več plastmi zaščite ter jasno označeni z opozorili in fizičnimi pregradami za varno opazovanje. Kljub temu obiskovalce opozarjajo, da morajo ves čas ostati na označenih območjih in skrbno nadzorovati otroke. »Naši najvišji prioriteti sta varnost in dobro počutje obiskovalcev ter družin,« so še dodali.