NEMARNOST

V živalskem vrtu volk poškodoval otroka, starša nepozorna zaradi visenja na telefonu

V živalskem vrtu v ameriški Pensilvaniji je 17-mesečni otrok utrpel lažje poškodbe, potem ko je skozi ograjo segel naravnost v gobec volka. Po navedbah policije naj bi bila starša med incidentom zatopljena v mobilna telefona, zato dogajanja nista opazila pravočasno.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 6. 4. 2026 | 14:24
V živalskem vrtu ZooAmerica v sklopu zabaviščnega parka Hersheypark v ameriški zvezni državi Pensilvanija je prišlo do incidenta, v katerem je 17-mesečni otrok utrpel lažje poškodbe, potem ko je z roko segel v ogrado volka. Po navedbah policije naj bi bila starša v času dogodka nepozorna zaradi visenja na telefonu. Dogodek naj bi se zgodil v soboto.

Tiha revolucija: mladi opuščajo družbena omrežja in se vračajo k resničnemu življenju

Otrok naj bi se med nepazljivostjo staršev splazil skozi majhno odprtino v leseni ograji in se tako približal območju ob ogradi za volkove, kamor dostop ni dovoljen. Po podatkih policije iz okrožja Derry Township je nato z roko segel skozi kovinsko ograjo, pri čemer je volk zagrabil njegovo roko. Prisotni obiskovalci so hitro posredovali in otroka potegnili na varno. Starša, 43-letna Carrie Sortor in 61-letni Stephen Wilson, naj bi v tistem času sedela na klopi, oddaljeni približno 7 metrov, ter buljila v svoja telefona. Po navedbah policije naj bi nevarnost opazila šele, ko sta zaslišala krike drugih obiskovalcev ob ogradi z volkovi.

Iz živalskega vrta so sporočili, da je otrok utrpel le lažje poškodbe, dodatnih podrobnosti o naravi poškodb pa niso razkrili. Prav tako so potrdili, da otrok ni vstopil neposredno ogrado z volkovi, temveč je do stika prišlo skozi zaščitno ograjo.

V ZooAmerici živijo trije volkovi: samec Twister ter sestri Hazel in Freya. Vodstvo živalskega vrta je pojasnilo, da je volk pristopil in šavsnil po otrokovi roki, kar naj bi bilo v skladu z naravnim vedenjem živali in ne znak agresije, ampak samo radovednosti. Žal je žival s tem otroka nehote ranila. Ob tem so poudarili, da so njihovi habitati zasnovani z več plastmi zaščite ter jasno označeni z opozorili in fizičnimi pregradami za varno opazovanje. Kljub temu obiskovalce opozarjajo, da morajo ves čas ostati na označenih območjih in skrbno nadzorovati otroke. »Naši najvišji prioriteti sta varnost in dobro počutje obiskovalcev ter družin,« so še dodali.

Več iz teme

volkotrokZDA
ZADNJE NOVICE
14:00
Lifestyle  |  Polet
NEZNANA BOLEČINA

Kako nas napačen odnos do bolečine počasi zlomi

Moderni ljudje imajo »debelo kožo«. So manj občutljivi na druge, na vplive močnih stimulansov okolja (reklame, mediji, trgovina, hrup) in na sami sebe.
6. 4. 2026 | 14:00
13:42
Novice  |  Svet
KORUPCIJA

Kraljestvo Viktorja Orbana: njegov najboljši prijatelj, vodovodar, je najbogatejši Madžar (FOTO)

Madžarski premier Viktor Orban se pred volitvami ponovno sooča z očitki o sistemski korupciji in bogatenju svojega ožjega kroga. Medtem ko sam uradno navaja skromno premoženje, so njegov oče, zet in tesni sodelavci med njegovim predsedovanjem postali milijonarji oziroma celo milijarderji.
6. 4. 2026 | 13:42
13:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Groza v Škofji Loki! To je 52-letnik počel partnerici

Odredili so mu prepoved približevanja.
6. 4. 2026 | 13:15
13:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA NA PRVEM MESTU

Bratje Piletič o mami: Najlepši in najzahtevnejši poklic (Suzy)

Rok in Anej sta večkrat priznala, da jima brez mamine neomajne podpore ne bi uspelo poseči po zvezdah.
6. 4. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
MUSKELFIBER

Zelo strokovno in poučno o muskelfibru

Vsak rekreativni športnik se je enkrat v življenju srečal z mišično bolečino, ki ji v žargonu rečemo muskelfiber, strokovno pa zapoznela mišična bolečina.
6. 4. 2026 | 13:00
12:58
Šport  |  Športni trači
MLADA DRUŽINA

V slovenskem klubu razlog za nasmeh: mlad nogometaš postal oče

Rodil se je junija 2004, zdaj pa se bo poleg nogometnih izzivov soočil še z novo vlogo očeta.
6. 4. 2026 | 12:58

IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
