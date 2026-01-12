Val dekle (15) potegnil v morje: mama in mimoidoči so jo skušali rešiti, sledila nepredstavljiva tragedija

Dve osebi sta se utopili, potem ko sta šli v morje, da bi poskusili rešiti najstnico iz vode. Sarah Keeling (45) in Mark Ratcliffe (67) sta umrla po tem, ko sta 2. januarja v morju v Withernseaju v vzhodnem Yorkshiru skušala rešiti Sarino 15-letno hčer Grace, katere iskanje še vedno poteka.

Dvema uspelo priplavati na varno

Sarah Keeling in še tri osebe, med katerimi je bil tudi Mark Ratcliffe, so takoj skočile v morje, da bi jo poskusile rešiti. Na kraj dogodka so bili napoteni policija, obalna straža, reševalci in gasilci. Ratcliffa so med začetnim iskanjem brez zavesti potegnili iz morja in in ga kmalu razglasili za mrtvega na kraju dogodka. Truplo Sarah Keeling je obalna straža našla pozneje istega večera. Dvema drugima moškima, ki sta prav tako vstopila v morje, je uspelo priplavati na varno.

Mrliška oglednica je navedla, da je Sarah umrla zaradi utopitve, imela pa je tudi poškodbe glave in vratu. Mark je prav tako umrl zaradi utopitve, pri čemer je imel tudi poškodbe prsnega koša, navaja Mirror.

Družina Marka Ratcliffa se mu je poklonila in ga opisala kot »pravega, nesebičnega junaka z zlatim srcem, ki je izgubil življenje, ko je skušal rešiti druge«.

