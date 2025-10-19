Na avstrijskem Koroškem prebarvali table s slovenskimi imeni krajev, ostri odzivi na vandalizem (FOTO)

Neznanci so ponoči na avstrijskem Koroškem poškodovali dvojezične krajevne table v občinah Železna Kapla in Pliberk, je danes sporočila koroška deželna policijska uprava, pri čemer so prebarvali slovenska imena krajev. Slovenska krajevna imena na dvojezičnih tablah so bila premazana s sprejem v okraju Velikovec. Pri slovenski manjšini kot tudi v Ljubljani so mazaško akcijo ostro obsodili in pozvali k preiskavi. Vandalizem je obsodil tudi avstrijski notranji minister Gerhard Karner.

Nemška krajevna imena na tablah so po poročanju avstrijske tiskovne agencija APA ostala nedotaknjena. Obstaja sum, da je šlo za politično motivirano kaznivo dejanje, so poudarili.

Koroški deželni urad za zaščito ustave in boj proti terorizmu ob podpori Uprave za državno varnost in obveščevalne dejavnosti (DSN) izvaja nadaljnje preiskave, navaja APA.

Pri slovenski manjšini so ostro obsodili incident. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko je obsodil »mazaško akcijo« v Železni Kapli in Pliberku ter pozval, da je »nujno treba preprečiti eskalacijo situacije«.

Ob tem je še dejal, da bi moral notranji minister Karner, ki namerava v teh dneh objaviti rezultate preiskovalne komisije v zvezi z dogodki na Peršmanovi domačiji konec julija, »čim prej ustanoviti novo preiskovalno komisijo, da bi čim prej identificirali storilce mazaške akcije«.

Vandalizem je ostro obsodil tudi predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost in Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik, ki meni, da ne gre zgolj za »napad na javno lastnino, temveč predvsem na mirno in spoštljivo sobivanje v naši deželi«. Obenem je pozval k enotnosti in zbliževanju, predvsem kot jasnemu znamenju proti vsakršnemu ekstremizmu.

Oglasil se je Matej Arčon

Pri uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu pa so sporočili, da ta nova mazaška akcija vzbuja resne skrbi o tem, koliko nestrpnosti in sovražnosti še ostaja na avstrijskem Koroškem.

V upanju, da gre tudi tokrat za delo ekstremnih posameznikov ali skupin, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu in podpredsednik vlade Matej Arčon od Avstrije pričakuje, da bo do slovenskega jezika in kulture žaljivi vandalizem ustrezno raziskala in ukrepala proti odgovornim.

Vandalizem sta ostro obsodila tudi Karner in deželni glavar Peter Kaiser. »Takšna kazniva dejanja ne bodo tolerirana in bodo dosledno preganjana,« je zagotovil Karner.

»Vandalizam, kot je ta in druga dejanja, je strahopeten napad na mirno in spoštljivo sobivanje v naši deželi,« pa je poudaril Kaiser, ki od oblasti pričakuje celovito preiskavo.

Tokratni incident se je zgodil nekaj mesecev po raciji na antifašističnem taboru v organizaciji slovenskih študentov, ki je močno odmeval med slovensko manjšino, pa tudi v Sloveniji. Potekal je na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev. Tam so 25. aprila 1945 nacistične enote umorile enajst članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik.