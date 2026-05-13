FINANČNO OKORIŠČANJE

Več kot tri leta skrivala smrt 86-letnice in dvigovala njen denar: mumificirano truplo našli v dnevni sobi

Oskrbnica in soseda pokojne naj bi po njeni smrti več let vzdrževala videz običajnega življenja, da bi prikrila, da je ženska umrla.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Lillie Prindle FOTO: Policija
Gena English-Wheat. FOTO: Policija
Kaja Grozina
 13. 5. 2026 | 15:32
3:01
A+A-

V hiši 86-letne Lillie Prindle so policisti med preverjanjem, ali je z njo vse v redu, odkrili mumificirano truplo ženske, ki naj bi bila po ugotovitvah oblasti mrtva že več kot tri leta. Preiskava je pokazala, da naj bi njena 59-letna oskrbnica in soseda Gena English-Wheat smrt starejše ženske ves ta čas prikrivala, pri tem pa z njenega bančnega računa nezakonito dvigovala denar in plačevala stroške, da bi ustvarila vtis, da je upokojenka še vedno živa, poroča People.

Do pretresljivega odkritja je prišlo, ko so policisti na prošnjo družinskih članov opravili preverjanje na domu starejše ženske, saj z njo dlje časa niso uspeli navezati stika. Ko so vstopili v hišo, so v dnevni sobi naleteli na truplo, sedeče na stolu in prekrito z več odejami. Po navedbah preiskovalcev je bilo telo zaradi dolgotrajnega razkroja v mumificiranem stanju. Mrliški oglednik je ugotovil, da na truplu ni bilo vidnih znakov nasilja ali poškodb, vendar so bili posmrtni ostanki v izredno napredovani fazi razkroja.

Smrt naj bi prikrivala od leta 2022

Po navedbah policije je osumljenka med zaslišanjem priznala, da je Lillie Prindle mrtvo našla že avgusta 2022. Namesto da bi o smrti obvestila pristojne službe ali sorodnike, naj bi truplo prekrila z odejami in hišo zapustila. Sosedje so medtem policiji povedali, da so oskrbnico še dolgo videvali prihajati v hišo in odnašati smeti, pozneje pa naj bi trdila, da se je starejša ženska preselila k sorodnikom.

Preiskava je pokazala, da naj bi English-Wheat po smrti 86-letnice nadaljevala plačevanje računov za komunalne storitve, skrbela za urejeno okolico hiše, in uporabljala bančno kartico pokojne. Po navedbah policije je bila kartica aktivna še leta po smrti lastnice. Samo oktobra lani naj bi osumljenka z nje opravila več dvigov gotovine. Preiskovalci ocenjujejo, da si je z domnevnim prikrivanjem smrti in uporabo finančnih sredstev pokojne nezakonito pridobila približno 130 tisoč dolarjev oziroma okoli 114 tisoč evrov. Policija meni, da je vse aktivnosti izvajala z namenom prikrivanja smrti in nadaljnjega finančnega okoriščanja.

Na sodišču se ni pojavila 

Gene English-Wheat so oblasti obtožile prikrivanja smrti, preiskava finančnih zlorab pa še poteka. Čeprav je bila po aretaciji izpuščena na prostost, se ni pojavila na prvem sodnem zaslišanju, zato je policija zanjo razpisala tiralico. Ameriški mediji ob tem poročajo, da ima osumljenka že več preteklih obsodb zaradi tatvin in drugih premoženjskih kaznivih dejanj. Okoliščine smrti Lillie Prindle za zdaj ostajajo predmet nadaljnje preiskave.

FINANČNO OKORIŠČANJE

