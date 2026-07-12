Po smrti dvojčkov grozljivi preobrat! Ni krivo cepivo, umora obtožena mati

Američanko iz zvezne države Idaho, ki je pred dobrim letom trdila, da sta njena 18-mesečna dvojčka Dallas in Tyson umrla zaradi cepljenja proti nalezljivim boleznim, so oblasti zdaj obtožile njunega umora. Primer, ki je lani odmeval predvsem v krogih nasprotnikov cepljenja, je po več kot letu dni preiskave dobil povsem nov preobrat.

Trupli deklice in dečka so našli 1. maja lani v postelji. Takrat oblasti vzroka smrti niso razkrile, mati Andrea Shaw in njen mož Nathanael Shaw pa sta kmalu nastopila v podkastu organizacije Children's Health Defense, kjer sta trdila, da sta otroka zbolela in umrla kmalu po prejemu treh cepiv. Njuna zgodba je hitro zakrožila po družbenih omrežjih in postala eden najbolj izpostavljenih primerov v razpravah o varnosti cepljenja.

Andrea in Nathanael Shaw med gostovanjem v podkastu organizacije Children's Health Defense

Zdaj se je zgodba obrnila na glavo. Tožilstvo meni, da za smrt otrok ni bilo krivo cepljenje, temveč njuna mati. Po več kot letu dni zbiranja dokazov je policija 29. junija letos 23-letnico aretirala in jo obtožila dveh umorov. Preiskovalci sumijo, da je mlada ženska zadušila svoja otroka. Tožilstvo podrobnosti dokazov za zdaj ni razkrilo, prav tako še ni znano, kako se bo obtožena izrekla glede krivde.

Kaj natančno se je dogajalo v usodnih trenutkih pred smrtjo dečka in deklice, bo pokazal šele sodni postopek. Njen odvetnik še naprej vztraja pri prepričanju družine, da sta smrti povezani s cepivi, vendar za te trditve ni predstavil dokazov. Primer je v ZDA sprožil burne odzive glede širjenja nepreverjenih trditev o cepivih. Mladi materi v primeru, da bo spoznana za krivo, grozi dosmrtni zapor in celo smrtna kazen.