Velika iskalna akcija za vročo Ninoslavo, policija ponuja 20.000 evrov nagrade (FOTO)

Nizozemska policija je v sodelovanju z Europolom razpisala mednarodno iskanje petih srbskih državljanov, osumljenih sodelovanja pri spektakularni tatvini nakita in diamantov na prestižnem sejmu umetnosti TEFAF v Maastrichtu na Nizozemskem. Vrednost ukradenih dragocenosti ocenjujejo na približno 40 milijonov evrov. Med iskanimi je tudi 41-letna Ninoslava Jović iz Niša, za katero preiskovalci sumijo, da je imela vlogo pomočnice pri eni največjih tatvin nakita v Evropi.

Tožilstvo v nizozemski pokrajini Limburg je ponudilo 20.000 evrov nagrade za informacije, ki bi pripeljale do prijetja osumljencev. Zavarovalnica pa je razpisala še precej višjo nagrado – kar 600.000 evrov za podatke o ukradenem nakitu. Po navedbah preiskovalcev je Jovićeva na seznamu najbolj iskanih ubežnikov v Evropi. Trenutno naj bi bila v Srbiji, kot kraj, kjer so jo nazadnje videli, pa je naveden Niš. Policija kljub temu ne izključuje možnosti, da potuje tudi v druge države.

Prepoznavna je po tetovažah na rokah

Nizozemska policija je objavila podroben opis iskane Ninoslave Jović, da bi jo ljudje lažje prepoznali. Ima rjave oči in lase, ki so lahko naravno rjavi ali pobarvani na blond. Med njenimi značilnimi telesnimi potezami so tudi polnejše ustnice. Preiskovalci posebej opozarjajo na dve tetovaži na podlakteh. Na zunanji strani desne roke ima z elegantnimi črkami izpisano ime »Selena«, na levi pa kaligrafski napis »Faith«.

Jovićeva ni osumljena, da bi sama razbijala steklene vitrine in odnašala nakit, temveč naj bi pomagala pri izvedbi tatvine. Poleg nje policija išče še štiri srbske državljane, prav tako po rodu iz Niša. Gre za 50-letne Aleksandra Cenića, Aleksandra Stojiljkovića in Duška Dimitrijevića ter 41-letnega Bratislava Stojanovića. Preiskovalci sumijo, da so štirje moški pripadniki razvpite kriminalne združbe Pink Panther, ki je znana po ropih prestižnih zlatar­n in trgovin z dragocenostmi po vsem svetu.

S kladivi razbili vitrine sredi sejma

Filmska tatvina se je zgodila 28. junija 2022 na prestižnem evropskem sejmu umetnosti in starin TEFAF v nizozemskem Maastrichtu. Štirje moški so se pretvarjali, da so običajni obiskovalci sejma. Nato so pristopili do razstavnega prostora z dragocenim nakitom, s kladivi razbili steklene vitrine in pograbili dragocenosti.

Med ukradenim plenom je bila tudi unikatna ogrlica z rumenim diamantom, katere vrednost ocenjujejo na kar 27 milijonov evrov. Manjši del ukradenega nakita so pozneje našli v Hongkongu, Izraelu in Bocvani.

Preiskovalce sled vodi v Nemčijo

Poleg petih osumljenih srbskih državljanov nizozemski preiskovalci poskušajo ugotoviti tudi identiteto dveh žensk, ki so ju neposredno po tatvini posnele nadzorne kamere. Ženski sta bili v avtomobilu znamke Opel, ki so ga osumljenci uporabljali med begom. Vozilo se je po krajšem postanku v Belgiji nazadnje znašlo v garaži enega od hotelov v Frankfurtu. Tudi tam so ju posnele nadzorne kamere. Na posnetkih sta ženski v oblekah, ena od njiju pa nosi rdeče sandale. Policija poudarja, da ženski za zdaj nista osumljeni sodelovanja pri tatvini. Kljub temu se želi z njima pogovoriti, saj bi lahko njune informacije pomagale razjasniti okoliščine dogodka in odkriti, kje se skrivajo iskani ubežniki, poroča Dnevnik.hr.