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Velika tragedija na A3: umrl je 4-letni otrok, oživljali so ga eno uro (FOTO)

Še ena oseba je dobila težke poškodbe, dve pa lažje.
Prizorišče prometne nesreče. FOTO: Emica Elvedji/pixsell Pixsell
Prizorišče prometne nesreče. FOTO: Emica Elvedji/pixsell Pixsell
M. J.
 24. 7. 2026 | 20:50
 24. 7. 2026 | 21:06
1:16
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Ceste so vzele še eno življenje. Po poročanju hrvaške spletne strani SB Online se je danes okrog 14.30 na hrvaški avtocesti A3 v bližini priključka Lužani zgodila prometna nesreča. Po njihovih neuradnih informacijah je v njej umrl komaj 4-letni otrok (agencija Pixsell pa je to informacijo tudi potrdila). Ob tem je še ena druga oseba dobila težke poškodbe, dve pa lažje. Vse so odšle na zdravljenje v splošno bolnico v Slavonski Brod, kjer so jim medicinske ekipe nudile vso potrebno oskrbo.

Kot so na omenjenem portalu izvedeli od brodsko-posavske policijske uprave, sta v prometni nesreči sodelovali dve vozili. Za življenje mladega potnika je potekala velika borba. SB Online piše, da so očividci dejali, da je medicinska ekipa zagotovo eno uro poskušala reanimirati otroka, pri čemer pa ni bila uspešna, saj so bile poškodbe usodne.

Na omenjeni spletni strani ob tem še dodajajo, da je bil promet med Lužani in Slavonskim Brodom upočasnjen, nastala pa je tudi štiri kilometre dolga kolona.

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