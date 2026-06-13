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TRAGEDIJA V DRAVI

Tragedija v Dravi: 14-letnik zginil med plavanjem, na policijski upravi nimajo dobrih informacij

Drava ima ta hip na tistem območju povišano gladino in močne tokove.
Simbolična slika FOTO: Dejan Javornik
Simbolična slika FOTO: Dejan Javornik
M. J.
 13. 6. 2026 | 16:17
 13. 6. 2026 | 16:45
1:32
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Hrvaški portal net.hr poroča o tragični iskalni akciji, ki se je danes odvijala le streljaj od slovenske meje. Kot so zapisali, je nekaj po poldnevu med plavanjem v Dravi, nekje med naseljema Pušćine in Gornji Hrašćan, izginil mlajši moški. Po njihovih neuradnih informacijah je imel pogrešani komaj 14 let. Stekla je velika iskalna akcija, ki pa se je končala na najslabši možen način. Našli so truplo pogrešane osebe.

Plaval s prijatelji, nato izginil

Po pisanju omenjenega portala je tiskovni predstavnik Policijske uprave Međimurje Radovan Gačal potrdil, da so našli truplo pogrešane osebe. Kot piše portal, je deček plaval v Dravi s prijatelji, nato pa je izginil. V iskalni akciji je nato sodelovalo več ljudi, med drugim potapljači in policija, piše portal in dodaja, da so ti preiskali tako obalo kot reko. Žal jim dečka ni upelo najti v pravem času.

Portal še dodaja, da ima Drava na tistem območju ta hip povišano gladino in močne tokove. Močni tokove bi utegnili biti razlog, da je deček kasneje umrl. Ali so bili res glavni krivec, bo pokazala preiskava.

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