Učitelj verouka v BiH aretiran zaradi otroške pornografije, bil je tudi kandidat na volitvah

Policija v Bosni in Hercegovini je aretirala 42-letnega moškega, ki je bil učitelj verouka in kandidat na lokalnih volitvah, zaradi posedovanja in distribucije otroške pornografije. Med preiskavo njegove družinske hiše so policisti zasegli računalnike, mobilne telefone in druge predmete, povezane s kaznivim dejanjem. Moškega sumijo, da je prek interneta prenašal in distribuiral prepovedane vsebine ter zvabljal otroke k snemanju tovrstnega gradiva.

Mediji navajajo, da gre za Mustafa Hrustanbegovića iz Bijeljine, ki je deloval kot profesor islamske vere v šolah na območju mesta. Bil je aktiven tudi v Islamski skupnosti Janja, kjer je sodeloval pri odprtju otroške igralnice Vildan in opravljal funkcijo prvega upravitelja. V letu 2020 je kandidiral za lokalnega svetnika stranke Narod i pravda na občinskem svetu v Bijeljini. Po kriminalistični obravnavi so Hrustanbegovića policisti predali Okrožnemu javnemu tožilstvu v Bijeljini v nadaljnje pravne postopke, poroča 24sata.hr.

