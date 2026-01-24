Učitelj verouka v BiH aretiran zaradi otroške pornografije, bil je tudi kandidat na volitvah

Policija v Bosni in Hercegovini je aretirala 42-letnega moškega, ki je bil učitelj verouka in kandidat na lokalnih volitvah, zaradi posedovanja in distribucije otroške pornografije. Med preiskavo njegove družinske hiše so policisti zasegli računalnike, mobilne telefone in druge predmete, povezane s kaznivim dejanjem. Moškega sumijo, da je prek interneta prenašal in distribuiral prepovedane vsebine ter zvabljal otroke k snemanju tovrstnega gradiva.
Mediji navajajo, da gre za Mustafa Hrustanbegovića iz Bijeljine, ki je deloval kot profesor islamske vere v šolah na območju mesta. Bil je aktiven tudi v Islamski skupnosti Janja, kjer je sodeloval pri odprtju otroške igralnice Vildan in opravljal funkcijo prvega upravitelja. V letu 2020 je kandidiral za lokalnega svetnika stranke Narod i pravda na občinskem svetu v Bijeljini. Po kriminalistični obravnavi so Hrustanbegovića policisti predali Okrožnemu javnemu tožilstvu v Bijeljini v nadaljnje pravne postopke, poroča 24sata.hr.
Nasveti policije za starše
-
Nadzorujte spletno uporabo otrok: Redno preverjajte, katere aplikacije, spletne strani in platforme otroci uporabljajo. Poskrbite, da imajo nastavljene varne filtre in omejitve za vsebine.
-
Pogovarjajte se o nevarnostih: Otrokom razložite, kaj je nevarno na internetu, kako prepoznati sumljive osebe in da nikoli ne smejo deliti osebnih podatkov ali slik z neznanci.
-
Bodite vključeni: Sodelujte z otroki pri uporabi tehnologije – igrajte igre skupaj, spremljajte njihove aktivnosti in spodbujajte, da vam zaupajo, če se jim kaj zdi nenavadno.
-
Preverite naprave in vsebine: Redno pregledujte računalnike, telefone in tablice, če sumite na neprimerne vsebine. Hkrati pazite, da to ne uničuje zaupanja – kombinirajte nadzor s pogovorom.
-
Izobražujte se: Obiščite policijske spletne strani in programe za varno rabo interneta. Policija pogosto objavlja priporočila, kako zaščititi otroke pred spletnimi zlorabami.
-
Prijavite sumljive aktivnosti: Če opazite sumljive osebe ali vsebine, takoj obvestite policijo ali uporabite spletne prijavne portale za zlorabe otrok.