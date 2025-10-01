Verska šola se je zrušila med molitvijo, trije dečki umrli (FOTO)

Na vzhodu otoka Java v Indoneziji se je včeraj podrla šola, in sicer medtem ko so fantje molili, dekleta pa so bila k sreči v drugem delu stavbe. V ruševinah je umrl 13-letni učenec, dva sta umrla v bolnišnici, kamor so zaradi poškodb prepeljali 101 človeka. Stanje preostalih v bolnišnici je zelo resno, zato se oblasti bojijo, da bo število smrtnih žrtev naraslo.

Reševalne ekipe so bile včeraj ves dan na terenu, v betonskih ruševinah so iskali preživele. Zgodaj zjutraj so reševanje za krajši čas prekinili, saj se je beton znova začel majati, je poročal BBC. Pod ruševinami je bilo včeraj popoldne še najmanj 38 ljudi, med njimi številni najstniki. Agencija za preprečevanje nesreč je priznala, da je imela dvonadstropna stavba nestabilne temelje, ki niso mogli nositi dveh nadstropij.

Islamsko internatno šolo Al Khoziny na vzhodu Jave obiskujejo učenci, stari med 12 in 17 leti. Pod vodstvom verskega učitelja se osredotočajo na islamske študije, kot so učenje Korana na pamet, učenje arabščine in islamskega prava. Internat ponuja tudi splošno izobraževanje, vendar spada pod okrilje verskega ministrstva in ne ministrstva za izobraževanje, zato je regulacija ohlapna, nadzor pa ni dosleden, še navaja BBC.