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TRAGEDIJA V PORODNIŠNICI

Veselila sta se prihoda petega otroka, nato pa je sledil nepredstavljiv šok

Novorojenček je umrl med porodom v Novem Pazarju v Srbiji.
Fotografija je simbolična FOTO: Jupiterimages, Getty Images
Fotografija je simbolična FOTO: Jupiterimages, Getty Images
A. G.
 2. 11. 2026 | 16:02
2:58
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V splošni bolnišnici v Novem Pazarju na jugozahodu Srbije je 30. oktobra na oddelku za ginekologijo in porodništvo umrl novorojenček, ki je bil v 40. tednu nosečnosti. Vodstvo ustanove je napovedalo izredni notranji strokovni nadzor, družina preminulega otroka pa zahteva takojšnjo preiskavo pristojnih organov. Napovedali so tudi prijave tožilstvu in zdravstvenemu inšpektoratu. Oče otroka, Adnan Rebronja, je izrazil dvom o ravnanju zdravstvenega osebja ob sprejemu v porodnišnico in med porodom. Kot je povedal, je njegova žena nosila petega otroka, po prekoračitvi predvidenega datuma poroda pa je redno hodila na preglede in spremljanje plodovega srčnega utripa s kardiotokografijo (CTG).

Po njegovih trditvah so izčrpano žensko v petek večkrat pošiljali nazaj na sprehod. Porod naj bi trajal približno tri ure, končal pa se je s smrtjo novorojenčka. »Nikogar ne morem obtožiti, saj nisem bil zraven. Niso mi dovolili vstopiti. Ostal sem samo z mrtvim otrokom in izmučeno ženo,« je Rebronja povedal za portal Mahala. Dodal je, da so mu po opravljeni obdukciji ustno sporočili, da je bil otrok zdrav.

Družina zahteva odgovore

Družina napoveduje, da se bo obrnila na tožilstvo in zdravstveni inšpektorat ter zahtevala podroben pregled zdravstvene dokumentacije. Ob tem poudarjajo, da želijo preprečiti, da bi se podobna tragedija ponovila še kateri drugi družini. Na drugi strani se je z uradnim sporočilom oglasilo tudi vodstvo splošne bolnišnice v Novem Pazarju. Družini so izrekli najgloblje sožalje in poudarili, da želijo vse okoliščine dogodka razjasniti objektivno in pregledno.

V bolnišnici so pojasnili, da je specialist sodne medicine že opravil obdukcijo in odvzel vzorce tkiva za patohistološko preiskavo. Dokončni vzrok smrti bo znan šele po končani laboratorijski analizi.

Bolnišnica napovedala izredni nadzor

Napovedali so tudi ustanovitev posebne komisije za izredni notranji strokovni nadzor. Ta bo pridobila izjave vodje oddelka, dežurnih zdravnikov, ginekologov in vsega osebja, ki je sodelovalo pri porodu. Celotno poročilo bodo posredovali pristojnim pravosodnim organom.

Vodstvo bolnišnice je še poudarilo, da bodo vsi odgovorni najstrožje sankcionirani, če bodo ugotovili kakršne koli nepravilnosti ali nestrokovno zdravljenje. Policija in tožilstvo sta potrdila, da bosta preverila navedbe, kar vključuje tudi zaslišanje staršev in direktorja bolnišnice. Uradni vzrok otrokove smrti in morebitna odgovornost zdravstvenega osebja bosta znana šele po končanem strokovnem nadzoru in preiskovalnih dejanjih, poroča Telegraf.rs.

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