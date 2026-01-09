  • Delo d.o.o.
13.000 km/h

VIDEO: Putin udarja z vsemi topovi, napadel z napredno raketo Orešnik

Mrtvih vsaj 19 ljudi, vzrok za napad je zelo verjetno izmišljen.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 9. 1. 2026 | 09:59
1:54
A+A-

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da je v obsežnem nočnem napadu na Ukrajino uporabilo celoten spekter orožja dolgega dosega, vključno z redko uporabljeno balistično raketo srednjega dosega Orešnik. Moskva trdi, da so se bili primorani maščevati zaradi domnevnega napada na rezidenco predsednika Vladimirja Putina – napada, ki ga Ukrajina, ZDA in članice Nata zanikajo in zaenkrat niti ni posebnih dokazov, da se je zares zgodil.

Napad je potekal iz zraka, s kopnega in tudi iz morja - kombinacija balističnih in križarskih raket, brezpilotnikov ter hiperzvočnega orožja kaže na eno najmočnejših ofenziv v zadnjih mesecih. Tarče naj bi bile energetska infrastruktura in objekti, povezani z ukrajinsko vojaško industrijo. Ukrajinska vojska je potrdila, da je ena izmed raket dosegla hitrost okoli 13.000 km/h, kar ustreza zmogljivostim Orešnika. Raketa je ponoči zadela območje Lviva, izstreljena pa naj bi bila s poligona Kapustin Jar – znanega izstrelišča ruskih balističnih raket. V Kijevu so bile v napadih ubite najmanj štiri osebe, med njimi reševalec, ranjenih je bilo več kot 19 ljudi. Poškodovane so bile stanovanjske stavbe, deli prestolnice pa so ostali brez elektrike in vode.

Oresnik je bil prvič uporabljen novembra 2024 v napadu na Dnipro. Zahodni vojaški analitiki opozarjajo, da gre za raketo z možnostjo jedrske oborožitve, ki jo je zaradi hitrosti in nepredvidljive trajektorije izjemno težko prestreči. Njena uporaba ima predvsem psihološki in strateški učinek – sporočilo, da je Moskva pripravljena stopnjevati konflikt kljub mednarodnim pritiskom in pogovorom o miru.

vojna v UkrajiniraketaRusija
13:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREPROSTO ODPELJAL

82-letni voznik v Pivki zbil mlajšo deklico in zbežal brez nudenja pomoči

Starejši vozniki niso nujno bolj empatični, čeprav so tudi sami pogosto žrtve v prometu. To dokazuje včerajšnji dogodek na Postojnskem.
9. 1. 2026 | 13:45
13:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODBA

Otroškemu animatorju, sicer katehetu z Gorenjske, skoraj 4 leta zapora

Petinštiridesetletnik na treh računalnikih hranil 6727 datotek s posnetki spolne zlorabe otrok.
Aleksander Brudar9. 1. 2026 | 13:23
13:19
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAENKRAT JE ŽIV

Šokantni rekorder iz okolice Kranja za volanom napihal promile, vredne smrtne doze FOTO

Tragično, a hkrati osupljivo - koliko alkohola lahko človeško telo sploh prenese pred kolapsom?
9. 1. 2026 | 13:19
13:18
Novice  |  Slovenija
DOBRO ALI PREMALO PLAČANO?

Slovenija: iščejo ljudi za kidanje snega in toliko plačajo na uro, a starostniki do pomoči ne morejo

Študentski servis je objavil oglase za pomoč pri kidanju snega.
Nina Čakarić9. 1. 2026 | 13:18
13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
13:00
Bulvar  |  Suzy
VLOGA MAMICE

Anamaria Goltes obvlada! Poglejte prvi sprehod v troje (Suzy)

Gabriela je kot mlajša sestrica vzorna in pomaga, da se lahko Olivia nemoteno prevaža.
9. 1. 2026 | 13:00

