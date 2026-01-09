VIDEO: Putin udarja z vsemi topovi, napadel z napredno raketo Orešnik

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da je v obsežnem nočnem napadu na Ukrajino uporabilo celoten spekter orožja dolgega dosega, vključno z redko uporabljeno balistično raketo srednjega dosega Orešnik. Moskva trdi, da so se bili primorani maščevati zaradi domnevnega napada na rezidenco predsednika Vladimirja Putina – napada, ki ga Ukrajina, ZDA in članice Nata zanikajo in zaenkrat niti ni posebnih dokazov, da se je zares zgodil.

Napad je potekal iz zraka, s kopnega in tudi iz morja - kombinacija balističnih in križarskih raket, brezpilotnikov ter hiperzvočnega orožja kaže na eno najmočnejših ofenziv v zadnjih mesecih. Tarče naj bi bile energetska infrastruktura in objekti, povezani z ukrajinsko vojaško industrijo. Ukrajinska vojska je potrdila, da je ena izmed raket dosegla hitrost okoli 13.000 km/h, kar ustreza zmogljivostim Orešnika. Raketa je ponoči zadela območje Lviva, izstreljena pa naj bi bila s poligona Kapustin Jar – znanega izstrelišča ruskih balističnih raket. V Kijevu so bile v napadih ubite najmanj štiri osebe, med njimi reševalec, ranjenih je bilo več kot 19 ljudi. Poškodovane so bile stanovanjske stavbe, deli prestolnice pa so ostali brez elektrike in vode.

Oresnik je bil prvič uporabljen novembra 2024 v napadu na Dnipro. Zahodni vojaški analitiki opozarjajo, da gre za raketo z možnostjo jedrske oborožitve, ki jo je zaradi hitrosti in nepredvidljive trajektorije izjemno težko prestreči. Njena uporaba ima predvsem psihološki in strateški učinek – sporočilo, da je Moskva pripravljena stopnjevati konflikt kljub mednarodnim pritiskom in pogovorom o miru.