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STEKLINA

Vikend z družino se je spremenil v grozo: deček dobil usodno okužbo, potem ko je vanj priletela žival

Deček je umrl 17 dni po sprejemu v bolnišnico.
Deček je umrl 17 dni po sprejemu v bolnišnico. FOTO: Andres F. Uran Unsplash/Charoenchai Tothaisong/getty Images/Delo UI 
Deček je umrl 17 dni po sprejemu v bolnišnico. FOTO: Andres F. Uran Unsplash/Charoenchai Tothaisong/getty Images/Delo UI 
M. U.
 2. 7. 2026 | 08:44
 2. 7. 2026 | 08:47
2:05
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Enajstletni deček iz Kanade je umrl zaradi stekline, potem ko mu je v obraz priletel netopir. Po poročanju Canadian Medical Association Journala (revija Kanadskega zdravniškega združenja) se je dogodek zgodil leta 2024, ko je bil otrok z družino na obisku v počitniški hišici v Ontariu.

Deček se je zbudil in netopirja udaril z obraza, nato pa je njegov oče krilatega sesalca ujel v lonec in ga izpustil na prosto.

Niso takoj poiskali pomoč

Starši takoj niso poiskali zdravniške pomoči, ker sin ni imel vidnih poškodb in niso sumili, da je netopir okužen. Devetnajst dni pozneje pa je deček začel čutiti otrplost in otekanje obraza. Revija Kanadskega zdravniškega združenja je zapisala, da ga je družina v naslednjih dneh večkrat peljala na urgenco ter da so zdravniki v ambulantah in bolnišnicah poskušali postaviti diagnozo.

Enajstletni deček iz Kanade je umrl zaradi stekline, potem ko mu je v obraz priletel netopir. FOTO: Charoenchai Tothaisong/getty Images
Enajstletni deček iz Kanade je umrl zaradi stekline, potem ko mu je v obraz priletel netopir. FOTO: Charoenchai Tothaisong/getty Images

Najprej so domnevali, da bi lahko šlo za Bellovo paralizo, začasno ohromitev obraznih mišic na eni strani obraza. Nato je dvakrat zapored obiskal bolnišnico; sprva so domnevali, da gre za herpes gingivostomatitis, virusno okužbo ust in dlesni, naslednji dan pa se je vrnil, potem ko je desna stran njegovega obraza oslabela.

Umrl 17 dni po sprejemu v bolnišnico

Med čakanjem na sprejem je dobil 39 °C vročine, imel je težave s požiranjem, bil je zmeden in imel halucinacije. Njegovo stanje se je tistega dne naglo poslabšalo. Intubirali so ga in sprejeli na oddelek intenzivne nege za otroke.

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Spet panika zaradi netopirjev: moški umrl po okužbi z virusom, ki se prenaša z njihovim ugrizom

Zdravniki na Oddelku za pediatrijo in zdravje otrok Univerze Manitoba v Kanadi so posumili na steklino. Nekaj dni pozneje je test potrdil njihov sum. Kanadska agencija za inšpekcijo hrane je pri netopirju prav tako identificirala različico virusa stekline. Deček je umrl 17 dni po sprejemu v bolnišnico.

 

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