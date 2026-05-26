Vlak se je zaletel v kombi s šolarji, poročajo o smrtnih žrtvah (FOTO)

V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev, poročata flamska televizija VRT in spletni portal RTBF. Podrobne okoliščine uradno še niso znane, prav tako ni uradnih informacij o morebitnih žrtvah.

Nesreča se je po navedbah belgijskih medijev zgodila blizu železniške postaje v Buggenhoutu, ki leži na severu Belgije med Brusljem, Antwerpnom in Gentom. Belgijski minister za promet Jean-Luc Crucke je potrdil, da so umrle štiri osebe, ki so bile v kombiju - dva otroka, stara 12 in 15 let, ter voznik in spremljevalec. Kombi je sicer prevažal sedem otrok s posebnimi potrebami, informacije o zdravstvenem stanju preostalih otrok za zdaj niso znane. Na novinarski konferenci lokalnih oblasti v Buggenhoutu so povedali le, da je poškodovanih pet ljudi. Crucke je po navedbah RTBF sporočil še, da na vlaku, ki naj bi prevažal okrog 100 potnikov, ni bilo poškodovanih.

»Nesreča se je zgodila ob 8.08. Posnetki kažejo, da so bile zapornice spuščene in da je bila luč na prehodu rdeča. Podrobne okoliščine nam niso znane. Preiskavo morata opraviti policija in tožilstvo,« je pred tem za televizijo VRT povedal tiskovni predstavnik železniške družbe Infrabel. Belgijski mediji so poročali, da so bile zapornice v trenutku nesreče spuščene, strojevodji vlaka pa ni uspelo preprečiti trka.

Notranji minister Bernard Quintin ter ministrica za pravosodje Annelies Verlinden sta kmalu po nesreči na omrežju X izrazila sožalje žrtvam in njihovim bližnjim. "Zahvaljujem se našim reševalnim službam za njihovo hitro posredovanje na kraju nesreče," je dodal Quintin.

»Z veliko žalostjo sem prejela novico o tragičnem trku med vlakom in šolskim avtobusom, ki se je danes zgodila v Buggenhoutu. Izrekam iskreno sožalje družinam žrtev in njihovim bližnjim. Danes Evropa žaluje skupaj z Belgijo,« pa je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.