Vodja mehiškega kartela Ismael El Mayo Zambada priznal očitke: kralj kokaina obsojen na dosmrtno ječo

Zvezno sodišče v Brooklynu je 76-letnega soustanovitelja mehiškega mamilarskega kartela Sinaloa obsodilo na dosmrtno zaporno kazen ter mu naložilo še plačilo 13 milijard evrov odvzete protipravne premoženjske koristi. Ismael El Mayo Zambada, ki je kartel Sinaloa konec osemdesetih let ustanovil skupaj z razvpitim Joaquínom El Chapom Guzmánom, je lani priznal krivdo za trgovino z mamili in zaroto. V zameno za priznanje je z ameriškim tožilstvom sklenil sporazum, s katerim se je izognil smrtni kazni.

Dolga leta nedotakljivega vodjo kartela so aretirali julija 2024 po skrbno načrtovani operaciji. Po navedbah ameriških oblasti ga je Joaquín Guzmán López, eden od sinov El Chapa, prepričal, da gresta na sever Mehike pregledat skrivna pristajališča za letala. Letalo pa je namesto v Mehiki pristalo v ameriški zvezni državi Teksas, kjer so Zambado čakali agenti in ga aretirali. Tudi Guzmán López je bil ob aretaciji pridržan v ZDA. Priznal je krivdo za zvezne obtožbe zaradi trgovine z mamili, o njegovi kazni pa sodišče še ni odločilo.

Opravičilo

Ob izreku sodbe je Zambada dejanja obžaloval. »Žal mi je za škodo, ki sem jo povzročil, in za zgled, ki sem ga dal drugim,« je dejal. Mlajše generacije je pozval, naj izberejo drugačno življenjsko pot. »Če lahko danes povem eno stvar, ki ima vrednost, je to, da se mora nasilje končati. V Mehiki in drugod, kjer deluje tovrstni kriminal, se izgubi preveč življenj, razpade preveč družin, preveč mladih pa obtiči v krogu, ki vodi le v zapor ali smrt,« je še dejal.

Joaquín Guzmán López, eden od sinov El Chapa, je Zambado prepričal, da gresta na sever Mehike pregledat skrivna pristajališča za letala, nato pa je letalo pristalo v Teksasu. FOTO: Facebook

15 milijard dolarjev predstavlja ocenjeno premoženjsko korist, ki jo je Zambada pridobil kot eden glavnih vodij kriminalne organizacije. Zvezni tožilec je dejal, da je Zambada desetletja »zastrupljal ameriške skupnosti, ustvarjal milijardne dobičke in ukazoval umore vseh, ki so mu stali na poti«.