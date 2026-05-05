Voznica monster trucka je zapeljala med gledalce in tri ubila

Nedeljska avtomobilistična predstava v kolumbijskem mestu Popayán se je končala tragično. Voznica monster trucka je med šovom izgubila nadzor nad vozilom, to je zatem prebilo zaščitno območje in zapeljalo med gledalce. Umrli so trije ljudje, med njimi mladoletnik, ranjenih pa je bilo 40. Posnetki, ki so jih objavili kolumbijski mediji, prikazujejo grozljive trenutke panike. Ljudje so začeli bežati, monster truck, to je poltovornjak z velikanskimi kolesi, pa je drvel naprej med gledalce in se nato zaletel še v drog javne razsvetljave. Po poročanju Noticias Caracol je vozila ženska, ki je po skoku izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala naravnost proti občinstvu.

Reševalci, policisti, gasilci in več reševalnih vozil so hitro prišli na kraj nesreče. Prvi podatki so govorili o najmanj 15 ranjenih, nato pa se je število poškodovanih povzpelo na 40. Na kraju nesreče je umrl otrok, dva gledalca pa v bolnišnici, kamor so ju prepeljali. Po prvih ugotovitvah naj bi na avtu odpovedale zavore, preiskava pa mora pokazati tudi, ali so bili varnostni ukrepi na prireditvi zadostni. »Iz naše zdravstvene sekretariata smo dali na voljo vso institucionalno zmogljivost in povezali javno in zasebno bolnišnično mrežo, gasilce ter reševalna vozila za obravnavo razmer,« je dejal Guverner departmaja Cauca Octavio Guzmán in izrazil sožalje prizadetim družinam.