Voznik (33) s slovenskimi registrskimi oznakami pri 210 km/h trčil v tovornjak in umrl

Voznik avtomobila s slovenskimi registrskimi oznakami je po navedbah policije vozil najmanj 210 kilometrov na uro, nato pa trčil v tovornjak. 33-letnik je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Huda prometna nesreča na avtocesti A3 pri Sikirevcih na Hrvaškem je dobila tragičen epilog. 33-letni voznik, ki se je v nesreči huje poškodoval, je dan pozneje umrl v bolnišnici v Slavonskem Brodu, so potrdili na brodsko-posavski policijski upravi.

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 21. ure. Po navedbah policije je 33-letni državljan Bosne in Hercegovine vozil avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami. Na delu avtoceste, kjer je omejitev hitrosti 130 kilometrov na uro, naj bi vozil najmanj 210 kilometrov na uro.

Z veliko hitrostjo v tovornjak

Po ugotovitvah policije je vozilo nato trčilo v tovorno vozilo s polpriklopnikom srbskih registrskih oznak, ki je vozilo pred njim v isti smeri. Tovornjak je upravljal 68-letni državljan Srbije.

V avtomobilu je bil kot sopotnik tudi 37-letni moški. Tako voznik kot sopotnik sta bila v nesreči huje poškodovana in so ju odpeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu, kjer sta ostala na zdravljenju.

33-letnik je dan po nesreči zaradi hudih poškodb umrl. Policija je po nesreči napovedala, da bo proti njemu na občinsko državno tožilstvo v Slavonskem Brodu podala kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče.