Voznik huje poškodovan v predoru: Davor je v komi, je oče dveh hčerkic (VIDEO)

Na avstrijski avtocesti je v petek okoli 18. ure prišlo do hude prometne nesreče v predoru Brentenberg, v kateri je bil huje poškodovan Davor, voznik tovornjaka iz Hrvaške, piše portal GPMaljevac. Po trčenju v zid se je kamion vžgal, vozniku pa je sicer uspelo izstopiti iz kabine, a se je po približno 50 metrih zgrudil.

FOTO: Feuerwehr Pongau

Davor je od takrat v komi, njegovo zdravstveno stanje je izredno kritično, saj je utrpel težje telesne poškodbe, vključno s poškodbo vranice, zlomom petih reber in resnimi poškodbami pljuč. Zdravniki se borijo za njegovo življenje, voznik pa trenutno diha s pomočjo respiratorja, še piše portal.

FOTO: Feuerwehr Pongau

Gre sicer za izkušenega voznika, ki že dolga leta dela v mednarodnem transportu. Medtem pa so kolegi omenili, da se v takšnih situacijah, ki jih povzroči utrujenost, lahko znajde vsak voznik. Preiskava o vzroku nesreče je še vedno v teku.

Davor je, kot piše portal, oče dveh hčera, vsi pa upajo, da bodo v prihodnjih dneh prejeli pozitivne novice o njegovem zdravju.

Ob tem so iz njegovega okolja pozvali javnost, naj izkaže spoštovanje in se vzdrži neprimernih in žaljivih komentarjev, saj družina in njegovi najbližji trenutno preživljajo izjemno težke trenutke.

Po požaru, ki je izbruhnil v tovornem vozilu, je bila avtocesta A10 v smeri Salzburga zaprta za ves promet. Gasilske enote so se hitro odzvale, vključeni pa so bili tudi gasilci iz drugih krajev.