Voznik ponoči na prehodu do smrti zbil 22-letno dekle, ne da bi sploh zaviral, iščejo ga povsod

V Zagrebu poteka obsežna policijska preiskava po tragični prometni nesreči, v kateri je umrla 22-letna peška. Neznani voznik je po poročanju hrvaških medijev dekle zadel na prehodu za pešce, nato pa pobegnil s kraja nesreče. Nesreča se je zgodila ponoči v zagrebški četrti Peščenica, v Ulici Donje Svetice. Reševalci so po prijavi hitro prispeli na kraj dogodka, vendar mladi ženski niso več mogli pomagati.

Po navedbah prič naj bi voznik v 22-letnico trčil brez zaviranja, medtem ko je prečkala cesto po zebri. Po trku je sicer za kratek trenutek upočasnil, nato pa odpeljal naprej in izginil. Hrvaška policija zdaj intenzivno išče voznika in zbira informacije o okoliščinah nesreče. Na kraju tragedije je potekal policijski ogled, preiskovalci pa pozivajo morebitne priče, naj pomagajo pri iskanju povzročitelja.