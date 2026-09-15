Voznik s slovenskimi registracijami šokiral Avstrijce

Prometni policisti na avstrijskem Salzburškem so na avtocesti A10 ustavili tovornjak s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 27-letni državljan Bosne in Hercegovine. Policiste je presenetilo, ko jim je voznik priznal, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Nadaljnjo vožnjo so mu zato nemudoma prepovedali.

Do dogodka je prišlo v bližini Kuchla med usmerjenim nadzorom spoštovanja prepovedi vožnje tovornjakov ob koncu tedna.

27-letnik je policistom povedal, da je bil na poti zaradi dostave blaga. Ko so od njega zahtevali vozniško dovoljenje, pa je priznal, da ga nima in ga zato tudi ne more pokazati.

Policisti so mu na kraju prepovedali nadaljevanje vožnje, zoper njega pa podali prijavo.

Primer je toliko bolj nenavaden zato, ker je moški brez veljavnega vozniškega dovoljenja vozil velik tovornjak s polpriklopnikom in slovenskimi registrskimi tablicami.