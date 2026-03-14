Otrok padel iz avtobusa, voznik povozil nogo! Z njim je hudo

Policija Krapinsko-zagorske županije je zaključila ogled prometne nesreče, v kateri je bil v Dubrovčanu huje poškodovan otrok. Nesreča se je zgodila, ko so otroci izstopali iz šolskega avtobusa. Takrat je 61-letni voznik avtobusa speljal naprej, še preden je otrok izstopil iz avtobusa.

Policija zoper 61-letnega voznika podala kazensko ovadbo

Otrok je izgubil ravnotežje in padel na vozišče, nakar mu je zadnje desno kolo avtobusa povozilo nogo. Voznik je nato nadaljeval vožnjo, otrok pa je bil prepeljan v Klinično bolnišnico za pediatrijo v Zagrebu, kjer so ugotovili, da ima hude telesne poškodbe in ga zadržali v bolnišnici.

Policija je zoper 61-letnega voznika podala kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu. Prav tako bo zoper njega vložen obdolžilni predlog zaradi zapustitve kraja prometne nesreče.