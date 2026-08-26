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HUDA NESREČA

Voznik takoj po nesreči izstopil in ponavljal: »Ubil sem otroka! Ubil sem otroka!«

Po navedbah očividcev je bil trk tako silovit, da je mater, otroka in otroški voziček odbilo več metrov.
Voznik je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal čez robnik in končal med pešci. FOTO: Zajem Zaslona
Voznik je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal čez robnik in končal med pešci. FOTO: Zajem Zaslona
N. P.
 26. 8. 2026 | 15:20
1:46
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Šokantna nesreča v srbskem mestu Kraljevo, v kateri je avtomobil zapeljal na sprehajališče ter zadel mater in njena otroka, se je, kot smo že poročali, končala s tragičnimi posledicami. Zaradi hudih poškodb je v beograjski otroški kliniki umrla deklica, njeno rojstno mesto pa je zavito v žalost.

Tragedija se je zgodila v ponedeljek okoli 19. ure. Voznik avtomobila znamke Seat je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal čez robnik in končal med pešci. Po navedbah očividcev je bil trk tako silovit, da je mater, otroka in otroški voziček odbilo več metrov, po travi pa so se raztreščili deli vozila. Voznik je takoj po nesreči izstopil iz vozila, se držal za glavo in v šoku ponavljal: »Ubil sem otroka! Ubil sem otroka!« Beograjski zdravniki medtem nadaljujejo intenzivno zdravljenje hudo poškodovane matere, ki je utrpela večkratne zlome udov in medenice. Iz bolnišnice pa prihaja tudi spodbudnejša novica glede njene druge hčere, ki so jo po oskrbi poškodb že odpustili v domačo nego.

Prebivalci Kraljeva na kraju nesreče že prižigajo sveče in polagajo cvetje ter se pripravljajo na poslednje slovo od tragično preminule deklice. Ob tem spominjajo, da so na nevarnost prehitre vožnje na tem odseku opozarjali že dlje časa in zahtevajo strogo kaznovanje voznika ter takojšnje ukrepe za zaščito pešcev.

Video nesreče si lahko ogledate v spodnjem članku.

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Grozljiva nesreča v ponedeljek okoli 19. ure: zapeljal na pločnik in ubil petletno deklico (VIDEO)

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