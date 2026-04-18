Voznik tovornjaka povozil tri peške in pobegnil: 75-letnica umrla v bolnišnici

V naselju Babina Greda na vzhodu Hrvaške je v četrtek okoli 20.30 40-letni voznik tovornega vozila z nemškimi registrskimi oznakami trčil v tri peške, ki so se sprehajali ob robu ceste. Pri tem je 75‑letna ženska umrla v bolnišnici, so sporočili iz Vukovarsko‑Sremske policijske uprave.

Kronika dogodkov je grozljiva. Tovornjak je po prvih podatkih zaradi kršitve prometnih predpisov zapeljal na levo stran ceste, kjer je bila skupina treh ljudi in so se po prometni površini gibali iz nasprotne smeri. Trk je bil silovit. Poleg 75-letnice sta bili lažje poškodovani še 61- in 47-letna oseba. Po nesreči voznik ni ustavil niti ni pomagal poškodovanim, temveč je pobegnil s kraja dogodka. Policisti so ga sicer kmalu izsledili in prijeli.

Le kaj je razmišljal, da je odpeljal naprej brez pomoči?

Policija je potrdila, da kriminalistična preiskava nesreče poteka, kar vključuje zbiranje izjav prič, forenzično analizo kraja dogodka in pregled vseh okoliščin, ki so pripeljale do tragedije. Babina Greda je majhno mesto s prometno obremenjenimi cestami, ki povezujejo avtocesto A3 z regionalnimi cestami. Voznika, ki je povzročil smrt ženske in pobegnil s kraja nesreče, lahko na Hrvaškem doleti večletna zaporna kazen in odvzem vozniškega dovoljenja.