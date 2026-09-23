Vplivnež Clavicular obtožen posilstva mladoletnice

Dvajsetletni ameriški spletni vplivnež Braden Peters, na spletu znan kot Clavicular, je bil v Massachusettsu obtožen posilstva. Po navedbah v sodnih dokumentih je bil Peters, ki promovira kontroverzni trend looksmaxxing (maksimiziranje vizualne privlačnosti, op. p.), obtožen tudi omamljanja osebe za spolni odnos in dajanja alkohola osebi, mlajši od 21 let. Obtožnica je bila vložena 8. septembra, domnevna kazniva dejanja pa naj bi se zgodila 23. maja lani. Več podrobnosti o očitkih za zdaj še ni javno znanih.

Že aprila je proti spletnemu vplivnežu na Floridi tožbo vložila mladoletna vplivnica, ki ga je obtožila fizičnega napada. Aleksandra Vasilevna Mendoza, na spletu znana kot Alorah oziroma Alorah Ziva, je na sodišču vložila tožbo, v kateri trdi, da je Clavicular leta 2025 organiziral njen prihod na Cape Cod v Massachusettsu, ji dajal vodko, dokler ni bila opita, nato pa imel z njo spolni odnos, še piše NBC News, povzema pa portal N1.

Slavo je doživel zaradi trenda looksmaxxing.

Iz spletnih sodnih evidenc ni razvidno, ali so obtožbe zaradi posilstva, omamljanja in priskrbe alkohola osebi, mlajši od 21 let, povezane z navedbami v tej tožbi. Clavicularjev takratni odvetnik pa je dejal, da njegova stranka očitke zanika in da se »namerava odločno braniti«. Clavicular in še dve osebi so bili aprila na Floridi prav tako obtoženi streljanja na aligatorja. V tem primeru Clavicular ni izpodbijal obtožbe zaradi nezakonite uporabe strelnega orožja v javnosti, sodišče pa je obtoženim izreklo šestmesečno pogojno kazen ter družbenokoristna dela.

Clavicular je spletno slavo doživel zaradi trenda t. i. looksmaxxing, ki se je razširil med mladimi moškimi. Spletni slovar Merriam-Webster je izraz nedavno opredelil kot »prakso sprejemanja ekstremnih ali včasih nevarnih ukrepov za povečanje fizične privlačnosti posameznika«. Trend je znan po lomljenju kosti (ang. bone smashing), pri katerem si posameznik namerno poškoduje obrazne kosti v prepričanju, da bodo te po zacelitvi bolj izrazne ter posledično privlačnejše, še piše portal.