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Vplivnica je moža javno obtožila pedofilije: le 12 dni pozneje jo je ubil in nato sodil še sebi

V času umora je še vedno veljala prepoved približevanja.
Najprej je ustrelil njo, nato je sodil še sebi. FOTO: Tiktok

Najprej je ustrelil njo, nato je sodil še sebi. FOTO: Tiktok

Sara Gilson in Shawn Duffey. FOTO: Tiktok

Sara Gilson in Shawn Duffey. FOTO: Tiktok

Sara Gilson in Shawn Duffey. FOTO: Tiktok

Sara Gilson in Shawn Duffey. FOTO: Tiktok

Najprej je ustrelil njo, nato je sodil še sebi. FOTO: Tiktok
Sara Gilson in Shawn Duffey. FOTO: Tiktok
Sara Gilson in Shawn Duffey. FOTO: Tiktok
Kaja Grozina
 26. 7. 2026 | 09:28
4:41
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V ameriški zvezni državi Oklahoma se je v četrtek zvečer zgodila družinska tragedija. 43-letno Saro Gilson, mater dveh otrok in spletno vplivnico, je po dosedanjih ugotovitvah policije ustrelil njen nekdanji mož Jeremiah »Shawn« Duffey. 48-letnik je nato sodil še sebi. V tednih pred smrtjo je Gilsonova pred možem iskala sodno zaščito, le 12 dni pred usodnim večerom pa ga je na TikToku javno obtožila pedofilije.

Policisti so bili 23. julija okoli 23.15 napoteni na njen dom, potem ko je na številko za nujno pomoč poklical otrok, ki je bil v hiši. Ameriški mediji poročajo, da je šlo za Sarinega sina. Med klicem naj bi dispečer slišal žensko kričati in jokati, zatem pa še glasen pok. Ob prihodu policistov sta bila Gilsonova in Duffey že smrtno ranjena. Policija njuni smrti preiskuje kot umor in samomor. Za tragičnim dogodkom pa se skriva zgodba o razpadajočem zakonu, sodnih odredbah in izjemno resnih očitkih, ki so prišli na dan le nekaj tednov pred smrtjo 43-letnice.

Sara Gilson in Shawn Duffey. FOTO: Tiktok
Sara Gilson in Shawn Duffey. FOTO: Tiktok

Imel je prepoved približevanja 

Gilsonova je bila z Duffeyjem v postopku ločitve, njun odnos pa se je zaostril že pred julijsko tragedijo. 10. junija je na sodišču vložila zahtevo za izdajo nujne zaščitne odredbe proti možu. Iz sodnih dokumentov, ki so jih pridobili ameriški mediji, izhaja, da je Gilsonova v vlogi opozorila tudi na orožje. Navedla naj bi, da ima Duffey pištolo, da je grozil s samomorom in nato pobegnil. Sodišče je njeni zahtevi ugodilo. Duffey je moral zapustiti dom, poleg tega pa se Gilsonovi ni smel približati na manj kot 91 metrov. Zaščitno odredbo so 23. junija podaljšali do 24. avgusta. Ko je bila Gilsonova mesec dni pozneje ubita na svojem domu, je bila odredba torej še vedno veljavna. Sodno zaščito pred možem je iskala že nekaj let prej. Leta 2021 je proti njemu vložila dve zahtevi za izdajo zaščitne odredbe, vendar sta bili po poročanju ameriških medijev zavrženi, ker se Gilsonova ni udeležila sodnega naroka.

Le nekaj tednov po izdaji zadnje zaščitne odredbe je Gilsonova o dogajanju spregovorila tudi javno. Na TikToku je 11. julija objavila kratek posnetek, v katerem se je pridružila spletnemu trendu, pri katerem se uporabniki pretvarjajo, da sedejo pred kamero za snemanje Netflixovega dokumentarca. Njena različica priljubljenega trenda pa je skrivala precej bolj temačno sporočilo. »Pripravljam se na trenutek, ko bo Netflix objavil dokumentarec o mojem bivšem možu, za katerega sem pravkar izvedela, da je pedofil,« je zapisala ob posnetku. V opisu objave je dodala: »Želim si, da bi se šalila.«

Hudi očitki, povezani s 15-letnico

Prav 10. junija, na isti dan, ko je Gilsonova zahtevala nujno zaščito pred Duffeyjem, je na sodišče stopila tudi mati 15-letnega dekleta. V imenu svoje mladoletne hčerke je proti 48-letniku vložila ločeno zahtevo za izdajo zaščitne odredbe. Najstnica je igrala v mladinski košarkarski ekipi, ki jo je treniral Duffey. Njena mati je v sodnih dokumentih navedla več domnevnih primerov neprimernega vedenja trenerja do dekleta. Po njenih navedbah naj bi Duffey najstnico poljubil in se je neprimerno dotikal, pri enem od dogodkov pa naj bi ju zalotil drug trener. Dekle naj bi materi pozneje povedalo še, da ji je Duffey pošiljal sporočila in jo med potovanjem na košarkarski turnir vabil v svojo hotelsko sobo. Tudi v tem primeru je sodišče izdalo zaščitno odredbo, ki je bila 23. junija podaljšana do 24. avgusta. 

Sara Gilson in Shawn Duffey. FOTO: Tiktok
Sara Gilson in Shawn Duffey. FOTO: Tiktok

Gilsonova je že pred julijsko objavo sledilcem nakazala, da se v njenem zasebnem življenju dogaja nekaj zelo resnega. Junija se je javno zahvalila ljudem, ki so ji v težkem obdobju stali ob strani, ter zapisala, da poskuša predelati vse, kar se je zgodilo. Poudarila je, da sta njena glavna skrb otroka ter njuna varnost in duševno zdravje. Sledilcem je dala vedeti, da družina preživlja izjemno težke trenutke in da jo je dogajanje močno zaznamovalo. Gilsonova je bila mati dveh otrok, po poklicu frizerka, na družbenih omrežjih pa ji je sledilo več deset tisoč ljudi. Na TikToku je delila predvsem utrinke iz vsakdanjega življenja ter vsebine o modi in življenjskem slogu. 

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