V slovensko vplivnico trčil pijan voznik! Tako se počuti dan po nesreči: »Ves čas imam občutek, da ...«

Slovensko javnost in sledilce na Instagramu je pretresla objava priljubljene mamice in ustvarjalke vsebin, Lare Jerina. Vplivnica, ki jo mnogi poznajo po iskrenosti glede materinstva in uspešni poti v svetu marketinga, je namesto o načrtovanih kulinaričnih užitkih poročala o pravi nočni mori. S svojimi sledilci je v soboto zvečer delila fotografijo iz čakalnice na urgenci, ki bi pri vsakem sprožila nelagodje in skrb. Prizor, ki ga nihče ne želi doživeti, je pospremila z besedami: »Namesto na večerji na urgenci ... En se je pijan zaletel v naju.«

»Policija je prispela v približno pol ure in zelo korektno opravila svoje delo,« pravi Lara.

»S partnerjem sva se peljala s Krvavca po prednostni cesti, ko nama je nasproti vozeče vozilo nenadoma presekalo pot,« je razkrila za Slovenske novice. Namesto da bi voznik počakal, je zapeljal naravnost vanju. Seveda so poklicali policijo, ki je po Larinih besedah prispela v približno pol ure. Možje postave so ju najprej vprašali, ali potrebujeta zdravniško pomoč, a bolečine v tistem trenutku sploh nista čutila – »verjetno zaradi adrenalina,« je dejala. Tako Larin partner kot drug voznik sta morala opraviti preizkus alkoholiziranosti, pri čemer je povzročitelj nesreče »napihal«. Potem so ju z avtovleko odpeljali z mesta nesreče in jima priskrbeli nadomestno vozilo, a nočne more s tem še ni bilo konec.

Sobotni večer je preživela na urgenci. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

»Kmalu zatem so se začele stopnjevati bolečine v hrbtu, ramenskem delu in levem kolenu,« razkriva pretresena Lara, zato jo je partner odpeljal na urgenco v Jesenice. »Tam so opravili pregled in slikanje ter potrdili, da so bolečine posledica trka,« pojasnjuje. Ob vsem tem pa jo najbolj spremlja ena misel: »Kako zelo sem hvaležna, da mojih treh otrok ni bilo v avtu. Takšna izkušnja bi lahko pustila posledice za dolgo časa,« je realna. »Že sama zdaj v avtu občutim strah in napetost, saj imam ves čas občutek, da bo nekdo znova zapeljal pred nas.«

Na odseku, kjer se je nesreča zgodila, je po Larinih besedah omejitev hitrosti 90 km/h. »Midva sva ravno zapeljala iz vasi Ravne in hitrosti še nisva povečala. Če bi se peljala s polno hitrostjo po klancu navzdol z vozilom, težkim 2,5 tone, bi se lahko vse skupaj končalo bistveno huje – morda celo tragično,« pove brez olepševanja. »Včasih je dovolj ena sama napačna sekunda,« opozarja in poziva: »Poskrbite za varnost svojih otrok. Vedno naj bodo v ustreznih avtosedežih glede na njihovo starost in višino. In četudi ste sami prepričani o svoji vožnji ter vozite odgovorno, nikoli ne veste, kdo prihaja nasproti. Na cesti bodimo vedno zbrani, previdni in odgovorni. Vsak trenutek šteje,« je dodala za konec.