Vrnila se je v gorečo hišo, da bi rešila svojih 20 mačk: 69-letnico zaman rotili, naj bo razumna (FOTO)

Tragična zgodba prihaja iz italijanskega kraja Avegno v bližini Genove, kjer je v četrtek zvečer v požaru stanovanjske hiše umrla 69-letna Gabriella Gellio. Upokojena učiteljica se je z možem že uspela rešiti iz gorečega doma, vendar se je odločila vrniti po svoje mačke, ki so ostale ujete v notranjosti. Od tam se ni več vrnila.

Požar je izbruhnil okoli 22.45 v družinski hiši v zaselku Salto di Avegno. Gabriella je živela s 70-letnim možem Robertom Darosom, s katerim sta zadnjih petnajst let velik del svojega življenja posvetila vzreji mačk pasme maine coon. V hiši sta imela približno 20 živali, med njimi tudi več komaj skotenih mladičev.

Ko sta opazila ogenj, sta ga sprva poskušala pogasiti sama. Roberto je uporabil gasilni aparat, vendar so se plameni hitro širili, hišo pa je začel polniti gost dim. Zakonca sta odprla okna in se nazadnje uspela prebiti na prosto.

»Kričal sem ji, naj ne hodi, potem je nisem več videl«

Čeprav sta bila že na varnem, Gabriella ni mogla odmisliti živali, ki so ostale v hiši. Odrasle mačke so se večinoma uspele umakniti, skrbelo pa jo je predvsem za mladiče. Po besedah njenega moža so imeli v zadnjem času kar tri legla. Zakonca sta se zato večkrat vrnila v hišo in poskušala rešiti čim več živali. Toda razmere so postajale vse nevarnejše, dim pa tako gost, da je bilo dihanje skoraj nemogoče.

Roberto je za italijanski časnik Il Secolo XIX opisal zadnje trenutke, ko je videl svojo ženo. Povedal je, da sta v hišo vstopila in iz nje prišla dvakrat ali trikrat, nato pa je Gabriella kljub nevarnosti še zadnjič stekla v notranjost. »Kričal sem ji, naj ne gre, potem pa je nisem več videl,« je povedal pretreseni mož. Medtem ko je bila Gabriella še v hiši, je zaradi požara popustila strešna konstrukcija. Del stavbe se je zrušil in jo pokopal pod seboj. Gasilci so njeno truplo našli med ruševinami. Rešiti je niso mogli.

Na kraj so poleg gasilcev prihiteli tudi reševalci in policisti. Gasilci so se z ognjem borili vso noč, preiskovalci pa še ugotavljajo, kaj je povzročilo požar. Ena od možnosti je električni kratki stik.

Zaradi ljubezni do mačk sta se preselila iz Genove

Gabriella je bila po poklicu osnovnošolska učiteljica, po upokojitvi pa je svojo veliko ljubezen do živali spremenila v življenjski projekt. Z možem sta se iz Genove preselila v mirnejši Avegno, kjer sta v hiši, obdani z naravo, uredila vzrejališče mačk pasme maine coon z imenom Wild Muzzle. Gre za eno največjih pasem domačih mačk, prepoznavno po dolgi dlaki, košatem repu in značilnih čopkih na ušesih.

Gabriella je bila dejavna v združenjih ljubiteljev in vzrediteljev mačk ter je redno obiskovala razstave. Živali zanjo niso bile zgolj vzrejna dejavnost. Zanje je skrbela z veliko predanostjo, stike pa je ohranjala tudi z družinami, ki so od nje kupile oziroma prevzele mladiče. Po poročanju italijanskih medijev je bila med ljubitelji pasme dobro poznana in priljubljena. Ko se je razširila novica o njeni smrti, so se na družbenih omrežjih začeli vrstiti pretresljivi zapisi ljudi, ki so jo poznali.

Večina mačk je preživela, tri so še pogrešali

Kljub uničujočemu požaru se je večina živali rešila. Po zadnjih objavljenih podatkih je preživelo približno 17 od 20 mačk, tri pa so še pogrešali. Nekatere so pobegnile iz goreče hiše, druge so rešili med intervencijo. Za preživele živali so poskrbeli in jih predali v oskrbo. Hiša, v kateri sta zakonca ustvarila svoj dom in vzrejališče, je bila v požaru močno poškodovana.

Vodstvo ligurijske podružnice italijanskega nacionalnega združenja ljubiteljev mačk ANFI je že predlagalo, da bi Gabriello nominirali za zlato medaljo za državljanski pogum oziroma zasluge. Gre za italijansko državno odlikovanje, ki se lahko podeli tudi posmrtno za izjemna dejanja poguma in požrtvovalnosti.