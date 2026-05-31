Vsi iščejo tega nasilneža! Širi se pretresljiv posnetek kolesarja, ki je brutalno pretepel voznico (VIDEO)

Pretresljiv posnetek pretepanja ženske na ulici je zgrozil celotno Portugalsko, v teh trenutkih pa poteka intenzivna iskalna akcija za kolesarjem, ki je v ponedeljek zvečer popolnoma izgubil nadzor. Kot je mogoče videti na videoposnetku, posnetem na ulici v mestu Matosinhos, je razjarjeni moški z vso silo udarjal voznico avtomobila.

Pesti so začele leteti, še preden je sestopil s kolesa, moški pa se ni umiril niti potem, ko je ženska pod silovitostjo njegovih udarcev padla na tla. Čeprav se je skušala umakniti in se braniti pred podivjanim moškim, ni odnehal, temveč jo je tudi na tleh divjaško vlekel za lase in jo s pestmi udarjal po glavi, vse dokler ga ni obkrožilo več mimoidočih in ga začelo odrivati stran od ženske.

Kolesar se je razjezil, ker je menil, da avtomobil te ženske ovira cesto, 37-letnico pa so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpela lažje poškodbe. Žrtev je nato vložila prijavo pri portugalski Policiji javne varnosti, ki zdaj poskuša identificirati kolesarja, ki je pobegnil s kraja grozljivega dogodka. Pri tem bo verjetno v pomoč tudi dejstvo, da se posnetek množično širi po družbenih omrežjih, poroča Jutarnji.hr.

