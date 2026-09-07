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Vulkan prizemljil potnike v Indoneziji, zaradi izbruha je moten promet na šestih letališčih (FOTO)

Od petka ob močnem bobnenju bruha lavo in pepel.
Dim se dviga visoko v zrak. FOTO: Pvmbg/Reuters

Dim se dviga visoko v zrak. FOTO: Pvmbg/Reuters

Odpovedani poleti so prizemljili domače in tuje potnike. FOTO: Afp

Odpovedani poleti so prizemljili domače in tuje potnike. FOTO: Afp

Ognjenik Anak Krakatau bruha že od petka. FOTO: Rikardo/Reuters

Ognjenik Anak Krakatau bruha že od petka. FOTO: Rikardo/Reuters

Dim se dviga visoko v zrak. FOTO: Pvmbg/Reuters
Odpovedani poleti so prizemljili domače in tuje potnike. FOTO: Afp
Ognjenik Anak Krakatau bruha že od petka. FOTO: Rikardo/Reuters
STA
 7. 9. 2026 | 06:10
2:23
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Izbruh indonezijskega ognjenika Anak Krakatau je v nedeljo povzročil obsežne motnje v letalskem prometu. Oblasti so zaradi vulkanskega pepela začasno zaprle šest letališč, med njimi mednarodno letališče Soekarno-Hatta, glavno letalsko vozlišče indonezijske prestolnice Džakarta. Zaradi izbruha ognjenika, ki je od prestolnice oddaljen 150 kilometrov, je bilo prizadetih več kot 460 poletov in 150.000 potnikov.

Odpovedani poleti so prizemljili domače in tuje potnike. FOTO: Afp
Odpovedani poleti so prizemljili domače in tuje potnike. FOTO: Afp

Oblak pepela na 15 km

Vulkan leži na istoimenskem vulkanskem otoku v Sundskem prelivu med otokoma Java in Sumatra. Po navedbah indonezijske meteorološke agencije BMKG ognjenik že od petka ob močnem bobnenju lavo bruha visoko v zrak, bruhal je tudi včeraj. Vulkanski pepel so ob tokratnem izbruhu na strani Jave zaznali na višini do 6000 metrov, na strani Sumatre pa se je oblak pepela dvignil do 15.000 metrov, so sporočili z meteorološke agencije BMKG.

Ognjenik Anak Krakatau bruha že od petka. FOTO: Rikardo/Reuters
Ognjenik Anak Krakatau bruha že od petka. FOTO: Rikardo/Reuters

Vulkan Anak Krakatau, katerega ime v prevodu pomeni Otrok Krakataua, je dokaj nov, saj je nastal leta 1927 v kraterju, ki je ostanek ognjenika Krakatau. Izbruh slednjega leta 1883 je bil eden največjih zabeleženih izbruhov v zgodovini človeštva, na sosednjih otokih pa je zahteval več kot 36 tisoč življenj. Izbruh leta 2018 je sprožil cunami ob obali Sumatre in Jave ter zahteval 430 življenj. Po tem izbruhu se je sicer vulkan znatno zmanjšal. Tokrat opozoril o cunamiju niso izdali, so pa oblasti pozvale ljudi na prizadetih območjih, naj ostajajo v zaprtih prostorih in nosijo masko.

Z letališča Soekarno-Hatta so včeraj sporočili, da so »zaradi okrepljene aktivnosti vulkana« promet ustavili zaradi vulkanskega prahu. Močno so bile prizadete mednarodne povezave, še posebno s Singapurjem, pa tudi s Kuala Lumpurjem, Hongkongom, Sydneyjem, Seulom, Doho in Amsterdamom. Motnje vplivajo tudi na delovanje letališč na otokih Lombok in Bali. Na slednjem so odpovedali več notranjih poletov, je sporočila lokalna letališka uprava. 

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