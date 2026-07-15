Vzgojitelj v vrtcu obtožen zlorabe 136 otrok

Avstralsko javnost pretresa srhljiv primer domnevnih zlorab v vrtcih. Razkrili so ime nekdanjega vzgojitelja iz Sydneyja, ki je obtožen kar 329 kaznivih dejanj, povezanih z domnevno spolno zlorabo najmanj 136 otrok. Gre za 35-letnega Hamisha Taita, ki je z otroki delal 16 let, med letoma 2009 in 2025.

Njegovo ime so lahko mediji objavili, potem ko je sodišče zavrnilo njegovo zahtevo, da bi ostalo skrito. Tait je trenutno v priporu, prvič pa so ga aretirali julija 2025.

Med drugim je obtožen izdelovanja gradiva, ki prikazuje spolne zlorabe otrok, snemanja oseb med zasebnimi dejanji brez njihove privolitve ter spolnega dotikanja otrok, mlajših od deset let. Vse očitke bo moralo presoditi sodišče.

Preiskovalci so doslej identificirali 136 domnevnih žrtev iz 121 družin. Z vsemi družinami so že stopili v stik, še vedno pa poskušajo ugotoviti identiteto 22 otrok, ki naj bi se prav tako pojavili na zaseženih posnetkih.

Kar 16 let je delal s predšolskimi otroki.

»Vsaka oblika spolne zlorabe otrok je pretresljiva in grozljiva, še toliko bolj, kadar je domnevni storilec oseba, ki ji je bila zaupana skrb za naše najmlajše,« je dejal vršilec dolžnosti poveljnika avstralske zvezne policije Luke Needham.

Nekatere domnevne žrtve so danes morda že odrasle. Policija je javnost pozvala, naj ji posreduje informacije, ki bi lahko pomagale pri njihovi identifikaciji.

Tait je med letoma 2009 in 2025 delal v 59 ustanovah za predšolsko vzgojo in varstvo otrok ali jih obiskal, predvsem na severozahodu Sydneyja. Policija je sprva navajala 62 ustanov, nato pa je seznam popravila.

Domnevna kazniva dejanja naj bi se dogajala na petih lokacijah – v štirih centrih za varstvo otrok in v okviru njegovega zasebnega podjetja. Policija je objavila seznam ustanov, v katerih je delal ali jih obiskoval, ter spletno stran z informacijami in podporo za zaskrbljene družine.

Preiskava se je začela junija 2025, ko so preiskovalci Taita povezali z domnevno nezakonito spletno dejavnostjo. Med hišno preiskavo na posestvu v Glossodii blizu Sydneyja so zasegli njegove elektronske naprave. Na njih naj bi našli ogromno gradiva, povezanega z zlorabami otrok. Policisti so pregledovali približno 2,4 milijona elektronskih datotek.

Avstralijo je v zadnjih letih pretreslo več podobnih primerov. Med njimi je primer Ashleyja Paula Griffitha, ki je priznal več sto kaznivih dejanj, storjenih nad otroki v vrtcih v Avstraliji in tujini. Oblasti so zaradi novih razkritij napovedale strožji nadzor nad varstvenimi ustanovami in dodatne ukrepe za zaščito otrok.