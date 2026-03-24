Youtuber ubil nosečo partnerko med prenosom v živo: razkrit bizaren načrt

YouTuber Stephen McCullagh je decembra 2022 umoril svojo nosečo partnerko Natalie McNally in pri tem poskušal zločin prikriti z vnaprej posnetim YouTube prenosom, ki ga je predstavil kot prenos v živo, navaja BBC.

Tistega dne je nekaj po 16. uri svojim več deset tisoč sledilcem sporočil, da bo ob 18. uri začel »live stream« oz. prenos v živo z naslovom »nasilna noč«. Ko se je prenos začel, je bilo videti McCullagha, kako igra videoigre, pije, uporablja elektronsko cigareto in komentira dogajanje pred kamero. Gledalcem je pojasnil, da zaradi tehničnih težav ne more komunicirati. Kasneje se je izkazalo, da prenos sploh ni bil v živo, temveč posnet štiri dni prej.

V času »prenosa v živo« se je zgodil zločin

Natalie McNally je tistega popoldneva preživela čas pri svojih starših, kjer je spremljala finale svetovnega prvenstva in bila na nedeljskem kosilu. Tik pred začetkom domnevnega prenosa sta si z McCullaghom izmenjala sporočila. Povedal ji je, da bo celo noč igral videoigre in imel prenos v živo, ona pa mu je odgovorila, da bo poskušala spremljati. McCullagh pa se je medtem odpravil na pot. Od svoje hiše v Lisburnu je peš prehodil več kilometrov in nato sedel na avtobus proti Lurganu, oddaljenemu približno 30 kilometrov. Oblečen je bil v temna oblačila, nosil je rokavice, spodnji del obraza pa je imel zakrit.

Stephen McCullagh. FOTO: Posnetek Zaslona

Po ugotovitvah policije se je umor zgodil med 20:50 in 21:30. Natalie je bila brutalno napadena – zabodena, zadavljena in večkrat močno pretepena. Po umoru naj bi se McCullagh preoblekel. Njegovo pot nazaj proti domu so zabeležile številne nadzorne kamere. Tožilstvo je med sojenjem pokazalo tudi fotografije z njegovih družbenih omrežij, na katerih nosi črn klobuk in lasuljo, kar je spominjalo na osebo, ki so jo ujeli na posnetku.

Ko je prišel domov, je ustavil predvajanje in izbrisal posnetek

V naslednjih urah je pošiljal sporočila z Natalijinega telefona, pa tudi svoji prijateljici Anne, da bi utrdil videz normalnega dogajanja. Sporočila so namigovala, da je Natalie morda jezna zaradi njegovega pitja, kljub temu da je bila noseča, ter da ima težave z diabetesom. Naslednji večer se je odpravil v Lurgan, domnevno zato, da preveri, kje je Natalie, saj se ni oglašala že skoraj 24 ur. Iz njene hiše je nato poklical reševalce. Med približno desetminutnim klicem je jokal in ponavljal, da je »z njo konec« ter da je »povsod kri«.

Stephen McCullagh - video na noč umora. FOTO: Posnetek Zaslona

Policiji je povedal, da sumi njenega nekdanjega partnerja. Omenil je tudi svoj YouTube prenos. Na kraju dogodka so ga aretirali, vendar so ga kasneje izpustili. Njegov alibi so sprva sprejeli in mu celo sporočili, da ni več osumljenec. Nekdanji partner, ki ga je omenil, je bil prav tako aretiran, vendar je imel alibi. V tednih po umoru je McCullagh vzdrževal vlogo žalujočega partnerja. Obiskoval je njen grob in bil v stikih z njeno družino. V enem od primerov je telefon pustil v hiši njene družine, kjer je snemal njihove zasebne pogovore, nato pa se po 39 minutah vrnil ponj, češ da ga je pozabil. Trdil je, da je šlo za napako, vendar je sodišče slišalo, da je že prej snemal zasebne pogovore svoje nekdanje partnerke.

Natalie. FOTO: Posnetek Zaslona

Motiv umora ni bil dokončno pojasnjen. Sodišče je obravnavalo dejstvo, da je Natalie v mesecih pred smrtjo komunicirala z drugimi moškimi, nekatere izmenjave so bile tudi intimne narave. Teden dni pred smrtjo je enemu od njih povedala, da razmišlja o razhodu. Obstaja sum, da je McCullagh dostopal do njenega telefona in ta sporočila prebral. V preteklosti je bil že aretiran zaradi napada na bivšo partnerko v podobnih okoliščinah. Čeprav bi lahko šlo za zločin iz ljubosumja, obseg in način izvedbe kažeta na premišljen načrt.