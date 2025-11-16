Z avtobusom v čakajoče, umrle so tri osebe, voznik pa jih ni ubil namerno

Po petkovi tragediji na avtobusni postaji pred Tehnološkim inštitutom v središču švedske prestolnice Stockholm je tamkajšnja policija morda vse bližje odgovoru, zakaj je voznik dvonadstropnega avtobusa nenadoma zapeljal naravnost v potnike, ki so na postaji čakali na prevoz. Zgodilo se je sredi prometne konice, in sicer malo pred 15.30. V dogodku so umrli trije ljudje, ravno toliko pa jih je bilo huje poškodovanih.

Dvonadstropni avtobus pripada stockholmskemu lokalnemu prevoznemu podjetju SL, po poročanju časnika Aftonbladet pa ga je upravljalo podjetje Transdev. V času nesreče ni bil v prometu in na njem ni bilo potnikov. Voznik je namreč pred tem končal svojo pot iz Vaxholma, otočka, ki je od prestolnice oddaljen dobre pol ure vožnje z avtomobilom. Bil je že na poti na odmor. V podjetju SL so zatrdili, da je bil avtobus tehnično brezhiben.

Voznik je plačal varščino in so ga izpustili.

Tragedije ni povzročiti namerno

Oblasti so se na začetku bale, da gre za teroristično dejanje. Voznika so tako takoj po dejanju aretirale. A že v soboto so ga po plačilu varščine izpustili na prostost, kar po poročanju tamkajšnjih medijev kaže na to, da tragedije ni povzročiti namerno.

»Ker se je tožilec odločil preklicati aretacijo, je to jasen znak, da so se sumi polegli,« je dejala Ann Öberg s tamkajšnjega tožilstva. Po podatkih Aftonbladeta naj bi obstajalo kar precej dokazov, ki pričajo, da je šlo zgolj za tragično nesrečo.