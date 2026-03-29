Z avtomobilom namerno zapeljal v množico, priče opisujejo »pravi pokol« (VIDEO)

V središču angleškega mesta Derby je v soboto zvečer, 28. marca, prišlo do grozljivega incidenta, ko je črn Suzuki Swift na ulici Friar Gate zapeljal med pešce. Po uradnih podatkih policije je bilo poškodovanih sedem ljudi. Čeprav so njihove poškodbe hude, k sreči nobena izmed žrtev ni v smrtni nevarnosti. Vse so oskrbeli v bolnišnicah v Derbyju in Nottinghamu. Policija je kmalu po dogodku izsledila in aretirala osumljenca. Gre za moškega v tridesetih letih, sicer indijskega porekla, ki ostaja v priporu. Osumljen je poskusa umora, nevarne vožnje in naklepne povzročitve hudih telesnih poškodb. Preiskava o motivu še poteka, policija pa poudarja, da kljub ugibanjem na družbenih omrežjih v incidentu nihče ni izgubil življenja.

Očividci opisujejo pretresljive prizore. Na ulici, polni barov in restavracij, se je hitro razširila panika. Ena izmed prič je dogajanje opisala kot »pravi pokol«, saj so ljudje okrvavljeni ležali po pločniku in cestišču. »Slišalo se je kričanje in vpitje. Bilo je naravnost bolno,« je povedal eden od mimoidočih. Številni obiskovalci bližnjih lokalov so v strahu pritekli na ulico, saj so se bali, da so med poškodovanimi njihovi znanci ali prijatelji. Na dogodek se je odzvala tudi lokalna poslanka Catherine Atkinson, ki je izrazila globoko pretresenost, se zahvalila reševalnim službam in pozvala vse, ki bi karkoli vedeli, naj stopijo v stik s policijo. Prizorišče v središču mesta je bilo zaradi preiskave dlje časa zaprto.