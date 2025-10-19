Z motornimi žagami vdrli v Louvre in odnesli nakit »neprecenljive vrednosti« (FOTO)

Znameniti muzej Louvre v Parizu je bil danes zjutraj tarča ropa, so sporočile francoske oblasti. Tatovi naj bi iz muzeja odnesli več kosov dragocenega nakita. Po besedah notranjega ministra Laurenta Nuneza je ukradeni nakit neprecenljive vrednosti. Kot je dejal za francoske medije, so se trije ali štirje storilci osredotočili na dve razstavni vitrini v Apolonovi galeriji in rop opravili v samo sedmih minutah.

Po besedah ministrice za kulturo Rachide Dati se je rop zgodil danes zjutraj, ob odprtju muzeja. Pri tem ni bil nihče poškodovan, policija pa je na kraju dogodka. Drugih podrobnosti po poročanju tujih tiskovnih agencij ni navedla.

Iz Louvra so medtem sporočili, da bo muzej zaradi izrednega dogodka danes zaprt.

Po navedbah več virov naj bi v sloviti muzej danes z motornimi žagami vlomili oboroženi roparji in ukradli nakit. Po poročanju časnika Le Parisien, ki se sklicuje na preiskovalce, naj bi odnesli devet kosov iz zbirke Napoleona in cesarice, med njimi tudi ogrlico, broško in tiaro.

Popolnoma zamaskirani storilci so vstopili v muzej na strani stavbe, obrnjene proti Seni, kjer so potekala gradbena dela. Glede na poročila so za dostop do razstavnega prostora uporabili tovorno dvigalo. Potem ko so razbili okna, sta v stavbo vstopila dva moška, tretji pa je zunaj stal na straži.

Storilci naj bi po poročanju medijev pobegnili s skuterji.

Louvre je najbolj obiskan muzej na svetu, lani ga je obiskalo skoraj devet milijonov obiskovalcev. Muzejska zbirka vključuje več kot 35.000 umetniških del.

FOTO: Stephane De Sakutin Afp

FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters