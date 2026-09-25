Z nožem vdrl na območje opatije in umoril duhovnika, dva se borita za življenje

V četrtek zjutraj je v poljskem mestu Jarosław moški z nožem na območju benediktinske opatije napadel pet ljudi. En duhovnik je zaradi hudih poškodb umrl, še štirje ljudje so poškodovani, dva od njih sta v smrtni nevarnosti, piše Daily Mail. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka.

Po navedbah pristojnih so bile žrtve štirje moški, od tega trije duhovniki, ter še en moški in ženska. Vseh pet so po napadu odpeljali v bolnišnico, kjer je eden od duhovnikov pozneje umrl. Policisti so na kraju prijeli 31-letnega državljana Ukrajine, ki je po navedbah tožilstva istega dne vstopil na Poljsko iz Nemčije. Kaj ga je pripeljalo do opatije in zakaj je napadel omenjeno peterico, še ni znano.

Dogodek je sprožil val ogorčenja, saj se je napad zgodil na območju verskega objekta, žrtve pa so bili nič hudega sluteči duhovniki in verniki. Župan Jarosława Marcin Nazarewicz je do konca tedna razglasil žalovanje, odzval pa se je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je napad ostro obsodil in dejal, da mora storilec »zlobnega« napada »nositi polno odgovornost v skladu z zakonom«. Zelenski je na družbenem omrežju X objavil tudi izjavo v poljščini, v kateri je izrazil »najgloblje sožalje« družini pokojnega duhovnika, ki so ga identificirali kot patra Stanisława Zbojnowicza.

Policija in tožilstvo medtem nadaljujeta preiskavo in ugotavljata natančen potek in vzrok krvavega napada.

Policisti in kriminalisti dogodek še preiskujejo. FOTO: Handout Afp