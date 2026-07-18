Z odvržene plastenke pridobili DNK morilca: po 45 letih so 79-letnika aretirali (FOTO)

Po 45 letih je eden najstarejših nerešenih primerov umora v ameriški zvezni državi Teksas doživel pomemben preobrat. Preiskovalci so s pomočjo DNK, pridobljenega z odvrženih plastenk, aretirali 79-letnega Larryja Deana Browna, ki ga sumijo umora 35-letne Beverly Bruneau leta 1981.

Policija je sporočila, da so Browna po izročitvi iz Kolorada pridržali v priporu okrožja Tarrant, poroča People.

Primer sega v 13. februar 1981. Partner Beverly Bruneau se je po koncu delovnega dne vrnil domov in jo našel mrtvo na tleh dnevne sobe. Okoli vratu je imela ovit električni kabel, na obrazu pa sledove krvi. Preiskovalci so v hiši odkrili znake silovitega boja, obdukcija pa je pokazala, da je 35-letnica umrla zaradi zadušitve, domnevno v dopoldanskih urah istega dne.

Preiskava je policiste kmalu pripeljala tudi do Larryja Browna. Njegova žena Thelma Brown je bila namreč najboljša prijateljica umorjene, z njo pa je bila tudi solastnica hiše v Dallasu, ki jo je pred tem poškodoval požar. Po navedbah preiskovalcev naj bi Larry Brown Bruneaujevo pritiskal, naj podpiše goljufivo zavarovalniško dokumentacijo z napihnjenimi stroški obnove hiše. Ker je to odločno zavrnila, naj bi njegova žena po njeni smrti ponaredila njen podpis na dokumentih za zavarovalnico.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Odločilen preobrat v preiskavi

Čeprav so preiskovalci že takrat zbrali številne dokaze, jim storilca ni uspelo povezati z umorom in primer je desetletja ostal nerešen. Prelomnica je nastopila leta 2010, ko so ponovno pregledali biološke sledi, ki so bile zavarovane na kraju zločina. Takrat so uspeli izdelati DNK-profil neznanega moškega, vendar v nacionalni bazi FBI zanj niso našli ujemanja. Ko so primer znova odprli, so detektivi v sodelovanju s šerifovim uradom, kjer je Brown živel, iz njegovega smetnjaka zasegli odvržene plastenke brezalkoholne pijače. Prav DNK, pridobljen z njih, je preiskovalcem prinesel odločilen preboj.

»Aretacija je rezultat obsežne preiskave in predstavlja pomemben napredek v tem primeru,« so sporočili s policije. Dodali so, da preiskava še ni končana, saj čakajo na rezultate dodatnih forenzičnih analiz, vključno s potrditvenim testiranjem DNK, zato za zdaj ne razkrivajo več podrobnosti. Brownov odvetnik Bryan Hoeller je medtem vložil zahtevo za znižanje varščine, določene v višini dveh milijonov ameriških dolarjev. Po poročanju ameriških medijev je sodišče njegovo prošnjo zavrnilo, zato 79-letnik ostaja v priporu.