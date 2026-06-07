Z ukradenim bagrom skušal iztrgati bankomat: »Raje oropam banko, kot da delam za brata«

Američan iz zvezne države Florida si je prislužil skoraj leto dni zaporne kazni, potem ko je ukradel gradbeni stroj in z njim skušal iz banke odstraniti bankomat. Pri tem pa je spregledal eno pomembno podrobnost – banka stoji tik ob policijski postaji.

Policisti so 16. aprila lani opazili nenavadno dogajanje na parkirišču ob lokalni banki. Eden od policistov je opazil moškega, ki je z bagrom poskušal iztrgati bankomat iz objekta. Ko se mu je približal in ga skušal ustaviti, je osumljenec pobegnil, poroča True Crime News. Preiskovalci so kmalu pregledali posnetke varnostnih kamer in identificirali 43-letnega Christopherja Hughesa. Med zaslišanjem ni dolgo zanikal svojih dejanj. Policiji je priznal, da je ukradel bager, s katerim je nameraval priti do denarja v bankomatu.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Vse je priznal

Še več pozornosti kot sam poskus ropa pa je pritegnila njegova izjava med preiskavo. Po navedbah policije je dejal: »Raje oropam banko, kot da bi delal za svojega brata.« Zoper Hughesa so vložili več kazenskih ovadb, med drugim zaradi tatvine gradbene mehanizacije, vloma in povzročitve premoženjske škode.

Christopher Hughes. FOTO: Policija

Na sodišču je pozneje priznal odgovornost oziroma ni nasprotoval obtožbam. Sodišče mu je v začetku junija izreklo enajstmesečno zaporno kazen. Po prestani kazni bo moral še tri leta ostati pod nadzorom pogojne službe. Primer je pritegnil precej pozornosti predvsem zaradi nenavadnih okoliščin poskusa ropa. Osumljenec se je namreč lotil bankomata z ukradenim bagrom, in to neposredno ob stavbi policijske postaje.