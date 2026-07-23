Z umorom do 400.000 evrov premoženja

Nekdanja hrvaška zakonca Werner Trautmann in Marina Šnajder sta na sodišču v Veliki Gorici, kraju, ki je le nekaj kilometrov oddaljen od Zagreba, slišala sodbo na svoj račun. In to zaradi umora Tonyja Gerarda, znanega tudi kot Tonko Zec, iz Dubrovnika. Prvi, ki je star 58 let, bo moral skupno za 32 let za rešetke, 62-letnica pa za 35. Kar sta storila 21. februarja 2022, in nato dve leti zatem, spominja na pravo filmsko kriminalko. Tistega dne sta namreč bogatega 58-letnega Dubrovničana v Sveti Nedelji ubila s tremi udarci v glavo s topim predmetom. Po dejanju sta njegovo truplo odvrgla v grmovje ob glavni cesti v Domaslovcu. Natanko dve leti kasneje sta se odločila, da bosta njegove kosti prestavila v izkopano, 60 centimetrov globoko luknjo ob jezeru Orešje. S prekopavanjem sta želela prikriti nezakonito prodajo Zecovih nepremičnin v Dubrovniku za 400.000 evrov, ki sta si jih po mnenju tožilstva prisvojila.

67 LET ZAPORA so jima skupno naložili.

Trautmann in Šnajderjeva sta krivdo ves čas zanikala, pokojnega pa opisovala v slabi luči. Trautmann je govoril, da ga je v prestavljanje posmrtnih ostankov 58-letnika prisilil neznani moški, ki da mu je za brisalci avtomobila pustil listek z navodili, da naj v smetnjaku javnega stranišča v enem od zagrebških nakupovalnih centrov poišče mobilni telefon ter ga pokliče. »Rekel mi je, da moram nekaj storiti in da ne smem delati neumnosti. V primeru zavrnitve pa da bo ubil mojo hčer. Poslušal sem izsiljevalca, ki je rekel, da je moja naloga prepeljati kosti in jih zakopati.« Da nikoli ni živela od ukradenega denarja ali goljufij, pa je zatrdila 62-letnica. Priznala je sicer, da je imela z Gerardom, ki »ni počel ničesar drugega kot preprodajal kokain iz Južne Amerike«, neporavnane račune.