Z vojnim stanjem se krepi sovraštvo proti Židom: na Nizozemskem eksplozija na osnovni šoli

V zgodnjih jutranjih urah je pred judovsko šolo v Amsterdam odjeknila eksplozija, ki je povzročila gmotno škodo, a na srečo ni terjala žrtev. Županja mesta, Femke Halsema, je incident označila za »strahopetno dejanje agresije proti judovski skupnosti« in opozorila, da se judje v Amsterdamu vse pogosteje soočajo z antisemitizmom. »Šola mora biti prostor, kjer otroci obiskujejo pouk v varnem okolju. V Amsterdamu morajo biti Židje varni,« je poudarila. Policija še vedno analizira posnetke nadzornih kamer, ki naj bi jasno ujeli osebo, ki namešča eksplozivno napravo.

Na srečo je bilo poškodovano le dvorišče in pročelje šole. FOTO: Reuters

Okrepljen nadzor varnosti je bil v židovskih šolah in institucijah po Evropi uveden že kmalu po začetku vojne na Bližnjem vzhodu, na Nizozemskem pa zlasti po nedavnih napadih na sinagoge v Rotterdamu in Liegeu. Podobna grožnja se je zgodila tudi v ZDA, v West Bloomfield Townshipu, kjer je libanonsko rojeni ameriški državljan v četrtek s svojim vozilom trčil v sinagogo. Napadalec, oborožen z ostrostrelsko puško, je bil ubit, medtem ko osebje sinagoge, učitelji in 140 otrok iz zgodnjega otroškega centra niso bili poškodovani. Zvezni preiskovalci so dogodek v Michiganu označili za napad na judovsko skupnost, medtem ko so globalne skrbi glede potencialnih napadov na judovske skupnosti dodatno narasle po ameriško-izraelskih letalskih napadih na Iran in iranski vojaški reakciji.