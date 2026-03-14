Z vojnim stanjem se krepi sovraštvo proti Židom: na Nizozemskem eksplozija na osnovni šoli

V zgodnjih jutranjih urah je pred judovsko šolo v Amsterdam odjeknila eksplozija, ki je povzročila gmotno škodo, a na srečo ni terjala žrtev. Županja mesta, Femke Halsema, je incident označila za »strahopetno dejanje agresije proti judovski skupnosti« in opozorila, da se judje v Amsterdamu vse pogosteje soočajo z antisemitizmom. »Šola mora biti prostor, kjer otroci obiskujejo pouk v varnem okolju. V Amsterdamu morajo biti Židje varni,« je poudarila. Policija še vedno analizira posnetke nadzornih kamer, ki naj bi jasno ujeli osebo, ki namešča eksplozivno napravo.
Okrepljen nadzor varnosti je bil v židovskih šolah in institucijah po Evropi uveden že kmalu po začetku vojne na Bližnjem vzhodu, na Nizozemskem pa zlasti po nedavnih napadih na sinagoge v Rotterdamu in Liegeu. Podobna grožnja se je zgodila tudi v ZDA, v West Bloomfield Townshipu, kjer je libanonsko rojeni ameriški državljan v četrtek s svojim vozilom trčil v sinagogo. Napadalec, oborožen z ostrostrelsko puško, je bil ubit, medtem ko osebje sinagoge, učitelji in 140 otrok iz zgodnjega otroškega centra niso bili poškodovani. Zvezni preiskovalci so dogodek v Michiganu označili za napad na judovsko skupnost, medtem ko so globalne skrbi glede potencialnih napadov na judovske skupnosti dodatno narasle po ameriško-izraelskih letalskih napadih na Iran in iranski vojaški reakciji.