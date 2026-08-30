Za 90 sekund skrajšal življenje, voznik na avtocesti ni želel dati prostora reševalnemu vozilu (VIDEO)

Posnetek sivega Peugeota zagrebških oznak s hrvaške avtoceste A3, ki te dni kroži po socialnih omrežjih, vzbuja srh in ogorčenje hkrati. Iz reševalnega vozila so reševalci posneli vozilo, ki se kljub jasnim vidnim in zvočnim signalom ni želelo umakniti iz vozišča. Približno minuto in pol je vozil pred njimi po levem pasu in jim ni omogočil prehitevanja.

Voznik naj bi tik pred reševalcem po levem pasu prehitel kolono vozil, ki je vozila po desnem pasu. Ko je kolono prehitel, pa se ni umaknil nazaj na desni pas. Na posnetku je jasno videti, da pred njim ni bilo vozil, ki bi mu preprečevala umik. Po poročanju hrvaških medijev se je dogajanje odvijalo na A3 v smeri proti vzhodu, voznik pa se je umaknil šele tik pred izvozom Ivanić-Grad, kjer se cesta razcepi proti Bjelovarju, Čazmi in Ivanić-Gradu. Hrvati medtem ostro zahtevajo kazen, hrvaška policija pa zbira podatke za morebitno ovadbo.

Spomnimo, reševalni pas je včasih težava tudi pri nas

Ob tem velja spomniti na nedavno tragedijo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, kjer so umrle tri osebe. Prav na tem odseku s tremi prometnimi pasovi v eno smer je Zavod Reševalni pas opozoril, da vozniki pogosto ne ustvarijo dovolj širokega koridorja za intervencijska vozila. Ustanovitelj zavoda Anže Albreht je opozoril tudi na ljudi, ki ob zastojih zapustijo avtomobile in hodijo po avtocesti, s čimer lahko dodatno ovirajo reševalne ekipe.