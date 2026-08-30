  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HRVAŠKA

Za 90 sekund skrajšal življenje, voznik na avtocesti ni želel dati prostora reševalnemu vozilu (VIDEO)

Iz vozila hitre pomoči, ki je bilo na intervenciji in je imelo vključene zvočne signale, so posneli voznika sivega Peugeota z zagrebškimi registrskimi oznakami, ki je približno minuto in pol vozil pred njimi po levem pasu.
FOTO: zajem zaslona, omrežje X
FOTO: zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 30. 8. 2026 | 10:44
 30. 8. 2026 | 11:51
1:52
A+A-

Posnetek sivega Peugeota zagrebških oznak s hrvaške avtoceste A3, ki te dni kroži po socialnih omrežjih, vzbuja srh in ogorčenje hkrati. Iz reševalnega vozila so reševalci posneli vozilo, ki se kljub jasnim vidnim in zvočnim signalom ni želelo umakniti iz vozišča. Približno minuto in pol je vozil pred njimi po levem pasu in jim ni omogočil prehitevanja.

Voznik naj bi tik pred reševalcem po levem pasu prehitel kolono vozil, ki je vozila po desnem pasu. Ko je kolono prehitel, pa se ni umaknil nazaj na desni pas. Na posnetku je jasno videti, da pred njim ni bilo vozil, ki bi mu preprečevala umik. Po poročanju hrvaških medijev se je dogajanje odvijalo na A3 v smeri proti vzhodu, voznik pa se je umaknil šele tik pred izvozom Ivanić-Grad, kjer se cesta razcepi proti Bjelovarju, Čazmi in Ivanić-Gradu. Hrvati medtem ostro zahtevajo kazen, hrvaška policija pa zbira podatke za morebitno ovadbo.

Spomnimo, reševalni pas je včasih težava tudi pri nas

Ob tem velja spomniti na nedavno tragedijo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, kjer so umrle tri osebe. Prav na tem odseku s tremi prometnimi pasovi v eno smer je Zavod Reševalni pas opozoril, da vozniki pogosto ne ustvarijo dovolj širokega koridorja za intervencijska vozila. Ustanovitelj zavoda Anže Albreht je opozoril tudi na ljudi, ki ob zastojih zapustijo avtomobile in hodijo po avtocesti, s čimer lahko dodatno ovirajo reševalne ekipe.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Hrvaškaavtocestareševalno voziloprehitevanje
ZADNJE NOVICE
13:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRELSKI NAPAD

Krvavi konec rave zabave, v streljanju ubita 22-letnica, pet mladih ranjenih (VIDEO)

Na hipodromu v mestu Aarau na severu Švice je v zgodnjih jutranjih urah odjeknilo streljanje.
30. 8. 2026 | 13:03
12:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAPAKA

Soproga pokojnega Luke (38): »Ko sem se vrnila z lončkom vode, ga ni bilo več, a v odpustnici piše, da se mu je stanje izboljšalo«

Jasmina je zaradi malomarnosti bolnišnice ostala sama z dvema otrokoma.
30. 8. 2026 | 12:21
11:55
Bulvar  |  Domači trači
SE ZGODI

Švarc Pipanova išče cenilca za prodajo nepremičnine? »Mar bi ga iskala že pred leti ...«

Dominika Švarc Pipan se je pred leti znašla v središču ene najbolj odmevnih nepremičninskih afer. Kot pravosodna ministrica je podpisala pogodbo za nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, za katero je država odštela 7,7 milijona evrov.
30. 8. 2026 | 11:55
11:26
Novice  |  Slovenija
KAJ MORA OTROK ŠE VIDETI?

Slovenski pravnik zgrožen: za fotografije »nabreklega tiča«, poslane dečku, takšna odločitev sodišča

Moški je otroku poslal fotografije svojega penisa, višje sodišče pa ga je za ta očitek oprostilo. Pravnik Igor Vuksanović o primeru: »Mene je to sram razlagati.«
Nina Čakarić30. 8. 2026 | 11:26
11:05
Novice  |  Slovenija
VRAČANJE S POČITNIC

Na cestah po Sloveniji gneča: pri Karavankah že tri kilometre dolga kolona, proti Kopru pot daljša za eno uro

Zadnja nedelja v avgustu prinaša močno zgoščen promet.
30. 8. 2026 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJBOLJŠE ZA MOŽGANE

Kolesarjenje, tek in plavanje delajo čudeže za možgane. Znanstveniki odkrili pomemben učinek

Vzdržljivostni športi ne krepijo samo srca, pljuč in mišic.
Miroslav Cvjetičanin30. 8. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki