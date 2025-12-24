  • Delo d.o.o.
GROZLJIVO

Za praznike bi morala predati otroke očetu. Ubila jih je

Američanka Kimberlee Singler je obtožena umora svojih dveh otrok.
Kimberlee Singler. FOTO: Zaslonski posnetek, Policija
N. Č.
 24. 12. 2025 | 08:49
3:46
Američanko Kimberlee Singler, obtoženo umora svojih dveh otrok, so iz Velike Britanije izročili ZDA, kjer se bo soočila z obtožnico. Do izročitve je prišlo potem, ko so jo konec leta 2023 aretirali v Londonu, teden dni po tem, ko so njeno devetletno hčerko in sedemletnega sina našli mrtva v družinskem domu v ameriški zvezni državi Colorado, danes poroča britanski časnik The Guardian.

Policija je trupli otrok našla 19. decembra 2023. V stanovanju so našli tudi Singlerjevo s površinskimi poškodbami ter njeno enajstletno hčerko, ki je bila poškodovana, a je preživela. Singlerjeva je policiji povedala, da je v stanovanje vdrl neznani moški in napadel družino. Preživela hči je sprva potrdila materino zgodbo, pozneje pa je preiskovalcem razkrila, da ji je mati rekla, da ji je »to ukazal Bog«, izhaja iz britanskih sodnih dokumentov.

Iskanje Singlerjeve se je začelo 26. decembra 2023, našli in aretirali pa so jo štiri dni pozneje v prestižni londonski četrti Chelsea. Do danes ni znano, zakaj je pobegnila prav tja. 37-letnica se je odločno borila proti izročitvi in zanikala, da bi napadla svoja otroka.

Otrokom ni hotela dovoliti, da bi praznike preživeli z očetom

Njen londonski odvetnik Edward Fitzgerald, ki je zastopal tudi ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea, je trdil, da Singlerjeve ne bi smeli izročiti. Kot razlog je navedel, da bi se v Coloradu v primeru obsodbe za umor prve stopnje soočila z obvezno dosmrtno zaporno kaznijo brez možnosti pomilostitve, kar naj bi bilo v nasprotju z evropskimi človekovimi pravicami.

Sodnik je njen ugovor januarja letos zavrnil, zahteva za pritožbo pa je bila dokončno zavrnjena novembra. Le dan pred odkritjem trupel otrok je sodnik v Coloradu Singlerjevi naložil, naj se drži prejšnje odločitve, po kateri je bilo očetu dovoljeno, da otroke za praznike prevzame k sebi.

Ukazano ji je bilo, da otroke sama preda bivšemu možu ali pa da se z njimi 20. decembra 2023 zglasi na sodnem naroku zaradi primopredaje. Singlerjeva je skušala krivdo prevaliti na bivšega moža in policiji trdila, da je ta »že prej sanjal o umoru svoje družine« ter da ji je »vedno poskušal nastaviti past, jo dati aretirati in ji odvzeti otroke«.

Otroka ustreljena v glavo, imela sta tudi druge poškodbe

Obdukcija je razkrila srhljive podrobnosti o smrti sestre in brata, Ellie in Adama. Po dokumentih je deklica umrla zaradi strelne rane v glavo in ureznin na vratu. Njen mlajši brat Adam je bil prav tako ubit s strelom v glavo, imel pa je tudi poškodbe vratu.

V poročilih, ki jih je podpisala sodna patologinja dr. Megan Kliesner, je navedeno, da so pri obeh otrocih v femoralni krvi zaznali »potencialno toksično raven doksilamina«. Gre za antihistaminik, ki se sicer uporablja za zdravljenje nespečnosti in različnih alergij.

Sooča se z več obtožnicami, med njimi z dvema za umor prve stopnje

Policija je ugotovila, da podatki GPS kažejo, da je bil bivši mož v času umorov s tovornjakom približno 130 kilometrov oddaljen od kraja zločina. Kimberlee Singler se zdaj sooča z dvema točkama obtožnice za umor prve stopnje. Obtožena je tudi poskusa umora, treh kaznivih dejanj zlorabe otrok in enega napada. Po sodnih dokumentih v Združenih državah Amerike trenutno še nima odvetnika, ki bi jo zastopal.

