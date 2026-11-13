Za tragedijo na šoli Ribnikar zahtevajo milijonske odškodnine, sojenje se nadaljuje

Na višjem sodišču v Beogradu so danes z zaslišanjem matere ranjene deklice nadaljevali šesti pravdni postopek proti Vladimirju in Miljani Kecmanović ter Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja. Tožbo proti Kecmanovićema in šoli je vložila ena od deklic, ranjenih v napadu. Kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, so na današnji obravnavi zaslišali dekličino mater, na naslednji, ki je predvidena za 20. januar, pa bodo zaslišali sodne izvedence.

Stranke v postopku so se dogovorile, da Kecmanovićev ne bodo zaslišali, temveč bodo prebrali njuni predhodni izjavi. Sodnica je že na začetku postopka ugodila predlogu pooblaščenke tožnice in zaradi zaščite mladoletne oškodovanke izključila javnost z obravnav.

Odškodninske tožbe zaradi posledic napada

Tožba se nanaša na plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, in sicer zaradi duševnih bolečin ob zmanjšanju splošnih življenjskih aktivnosti, telesnih bolečin, prestanega strahu in skaženosti. Poleg te tožbe je bilo proti staršema dečka vloženih še pet tožb. Prvo je vložilo 27 svojcev ubitih, drugo svojci družine Dukić, katerih hčerka je bila prav tako ubita v napadu. Ti so poleg šole tožili tudi državo. Tretjo in četrto tožbo sta vložila ranjena dečka oziroma njuni starši kot zakoniti zastopniki, peto pa ranjena učiteljica zgodovine.

Višje sodišče v Beogradu je na prvi stopnji končalo vse pravdne postopke ter Kecmanovićema in šoli naložilo, da oškodovancem plačajo skupno več kot 3,49 milijona evrov. O pritožbah bo odločalo pritožbeno sodišče v Beogradu, ki bo sprejelo dokončne odločitve v teh postopkih.

Očetu 14 let in šest mesecev, materi skoraj tri leta zapora

Medtem je višje sodišče v Beogradu junija Vladimirju in Miljani Kecmanović v kazenskem postopku izreklo že drugo prvostopenjsko sodbo. Vladimirja Kecmanovića je zaradi kaznivih dejanj zlorabe in zanemarjanja mladoletne osebe ter hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost obsodilo na 14 let in šest mesecev zapora. Miljano Kecmanović pa je zaradi zlorabe in zanemarjanja mladoletne osebe obsodilo na dve leti in 11 mesecev zapora.

Zoper sodbo sta bili vloženi pritožbi, o katerih bo odločalo pritožbeno sodišče v Beogradu.

Svojim sošolcem streljal v šoli

Deček K. K., ki ob storitvi zločina še ni dopolnil 14 let in zato kazensko ni odgovoren, je na svoje sošolce streljal z dvema očetovima pištolama. Ti je 1. maja vzel iz sefa, potem ko je skrivaj ugotovil kodo za njegovo odpiranje. Dva dni pozneje je pištoli spravil v nahrbtnik, odšel v šolo in med prvo šolsko uro ubil deset ljudi, še pet otrok in učiteljico zgodovine pa ranil, poroča Mondo.