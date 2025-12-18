Za trčenje osmih avtobusov in treh avtomobilov kriva megla! Najmanj 13 mrtvih in 75 ranjenih (VIDEO)

Najmanj 13 oseb je umrlo, okoli 75 pa je bilo ranjenih v verižnem trčenju na glavni avtocesti, ki povezuje glavno mesto Indije z mestom Agra v zvezni državi Uttar Pradesh, navaja Independent.

Trčilo je osem avtobusov in trije avtomobili

Lokalni uradniki so povedali, da je gosta megla voznikom otežila pravočasno reagiranje, kar je povzročilo trčenja vozil. Nekaj vozil je po nesreči tudi zagorelo. Potniki so ostali ujeti, medtem ko se je požar bliskovito širil.

Očividci opisali prizore groze

Ljudje so kričali in klicali na pomoč. Reševalne službe so kmalu po nesreči prišle na kraj dogodka. Gasilci so se borili z ognjem, medtem ko so policijske enote in reševalci usklajevali reševanje. Okoli 75 ranjenih potnikov so prepeljali v bolnišnice, več jih je v kritičnem stanju.

Družinam vsake umrle osebe bo vlada dodelila 200.000 rupij (1888 evrov), ranjenim pa 50.000 rupij (472 evrov). Promet je bil več ur prekinjen, medtem ko so odstranjevali uničena vozila. Sprožena je bila preiskava, ki bo pokazala, kako se je nesreča zgodila.