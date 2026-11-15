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ČEZ MEJO

Za umor dobila 25 let zapora, čeprav ga je že zdavnaj priznala druga storilka: po 13 letih Monico rešila televizijska oddaja (VIDEO)

Italijanka je ves čas zatrjevala, da je nedolžna, a ji sodišča niso verjela. Preobrat so prinesle stare fotografije umorjene sosede, ki so jih izsledili novinarji televizijske oddaje.
FOTO: zajem zaslona, omrežje X
FOTO: zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 15. 11. 2026 | 18:05
5:09
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Trinajst let izgubljenega življenja, nešteto zavrnjenih prošenj in ena sama ogrlica. Toliko je bilo potrebnega, da je Monica Busetto, nekdanja zdravstvena delavka iz italijanskega Mestreja, v petek končno lahko zapustila zapor v Veroni. Zaradi umora 87-letne sosede je bila pravnomočno obsojena na 25 let zapora, čeprav je zločin že pred leti priznala druga ženska. Zdaj je sodišče v Trentu njeno obsodbo razveljavilo in jo oprostilo.

Primer, ki je skoraj 14 let pretresal italijansko javnost, je dobil nepričakovan razplet predvsem po zaslugi novinarjev televizijske oddaje Le Iene. Ti so namreč izsledili stare fotografije, zaradi katerih se je izkazalo, da eden ključnih dokazov proti obsojenki sploh ni bil to, za kar so ga imeli preiskovalci.

Sosedo našli mrtvo s 40 vbodnimi ranami

Vse se je začelo 20. decembra 2012, ko so v stanovanju v Mestreju pri Benetkah našli truplo 87-letne Lide Taffi Pamio. Prizorišče zločina je bilo grozljivo. Ženska je utrpela približno 40 vbodov s štirimi kuhinjskimi noži, rezili dveh nožev pa sta se celo odlomili in ostali v njenem telesu. Storilec jo je udaril tudi po glavi. V stanovanju ni bilo znakov nasilnega vstopa, čeprav so bili prostori razmetani. Preiskovalci so ugotovili, da je izginila zlata verižica.

Njihova pozornost se je kmalu usmerila proti sosedi Monici Busetto, ki je živela nasproti žrtvinega stanovanja. Ženski sta imeli v preteklosti nekaj nesoglasij, policisti pa so pri Monici v škatlici za nakit našli zlato verižico. Prepričani so bili, da gre za nakit umorjene sosede. Prav ta najdba je postala eden osrednjih dokazov, na katerih je temeljila obsodba na 25 let zapora.

Druga ženska priznala umor, a Monica ni prišla na prostost

Le nekaj let pozneje je prišlo do presenetljivega preobrata. Leta 2015 je bila na podoben način umorjena še ena ženska, Francesca Vianello. Za ta zločin so prijeli Susanno Milly Lazzarini, ki je pozneje priznala tudi umor Lide Taffi Pamio. Toda Monici priznanje ni prineslo svobode. Oba primera so obravnavali v ločenih sodnih postopkih, izjave Lazzarinijeve pa so se skozi čas spreminjale. Najprej je zatrjevala, da je morila sama, pozneje je svoje navedbe spreminjala in med drugim trdila, da sta zločin zagrešili skupaj.

Monica je medtem vztrajala, da je nedolžna. Njeni odvetniki so zahtevali obnovo postopka, vendar so prvo zahtevo zavrnili.

Rešile so jo fotografije iz družinskega albuma

Odločilen preobrat je prinesla italijanska televizijska oddaja Le Iene. Novinarja Massimiliano Andreetta in Nicola Remisceg sta pri svojcih umorjene ženske našla stare fotografije, na katerih je bilo mogoče jasno videti njeno zlato verižico. S pomočjo strokovnjakov so ugotovili, da je bila verižica žrtve dolga približno 70 centimetrov. Tista, ki so jo našli pri Monici in uporabili kot dokaz proti njej, pa je merila le 58 centimetrov. Razlikovala se je tudi po videzu. To je pomenilo, da najverjetneje sploh ni šlo za isti kos nakita.

Obramba je opozorila še na možnost kontaminacije dokaznega gradiva, saj so bile na zaseženi verižici ugotovljene tudi biološke sledi žrtve. Toda za odločitev sodišča je bilo že neskladje med verižicama dovolj pomembno, da drugega vprašanja ni bilo treba podrobneje obravnavati. Sodišče v Trentu je v petek, 13. novembra, sprejelo drugo zahtevo za obnovo postopka, razveljavilo obsodbo in odredilo Moničino izpustitev.

»Zdi se mi, da lahko spet diham«

Ko so ji sporočili, da je svobodna, sprva sploh ni mogla verjeti. Po besedah njenega odvetnika je trikrat vprašala, ali je odločitev resnična, nato pa so jo premagala čustva. »Upanja nisem nikoli izgubila,« je povedala po izpustitvi. Ves čas je bila prepričana, da bo resnica nekega dne prišla na dan. V petek zvečer se je vrnila domov v Benetke, kjer so jo pričakali njeni najbližji. Po več kot desetletju za zapahi se je znašla v svetu, ki se je medtem močno spremenil.

Dejala je, da je presrečna, ker lahko znova vidi svojo družino in ljudi, ki so ji ves čas stali ob strani. Ob vrnitvi v domače mesto pa je priznala, da se ji zdi, kot bi po dolgih letih končno spet zadihala. Njen odvetnik Stefano Busetto je ob razpletu povedal, da so ves čas verjeli v njeno nedolžnost, nato pa dodal misel, ki najbolje povzema ta izjemni sodni primer: Monici bi se morali opravičiti, da je pravica prišla tako pozno.

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