Za umor raperja Tupaca Shakurja mu je dosodila takšno kazen (FOTO)

Sodnica Carli Kierny je danes nekdanjemu vodji ulične tolpe v Los Angelesu Duanu Davisu, ki je bil avgusta spoznan za krivega umora ameriškega raperja Tupaca Shakurja, izrekla kazen najmanj 40 let zapora, poročajo ameriški mediji.

Duane Davis se je v knjigah in intervjujih hvalil s svojo vpletenostjo v umor Shakurja, nato pa to na sojenju zanikal. »Človeka ne moreš vzeti njegovi družini, mu odvzeti življenje in prihodnost ter preprosto oditi, kot da se ni nič zgodilo,« je ob izreku kazni na sodišču v Las Vegasu dejala sodnica.

Shakurja so leta 1996 v starosti 25 let ustrelili v Las Vegasu

Tožilci so trdili, da je umor naročil nekdanji vodja tolpe South Side Compton Crips Davis, potem ko so člani Shakurjevega spremstva v igralnici v Las Vegasu pretepli njegovega nečaka. Približno dve uri po spopadu pred igralnico je k avtomobilu, v katerem je Shakur sedel na sovoznikovem sedežu, pripeljal bel cadillac. Iz njega je streljal napadalec, ki je raperja smrtno ranil. Napadalcu je pištolo neposredno pred umorom podal Davis, ki je sedel na zadnjem sedežu cadillaca, je trdilo tožilstvo.

FOTO: John Locher Via Reuters

FOTO: John Locher Via Reuters

FOTO: John Locher Via Reuters

Davis je edini od ljudi, ki so bili tistega večera v cadillacu, ki je še živ. Tožilstvo je zahtevalo najvišjo možno kazen, pri čemer je poudarilo, da si Davis ne zasluži milejše obravnave, saj naj bi poskušal izkoristiti umor za lastni dobiček, poroča New York Post. Davisov odvetnik Michael Sanft je napovedal pritožbo na obsodbo. Obramba je med sojenjem trdila, da so Davisove izjave o njegovi vlogi pri umoru lažne. Sanft je njegovo avtobiografijo, v kateri je opisal okoliščine zločina, označil za zgodovinsko fikcijo in jo primerjal s filmom Titanik. Tožilstvo pa je trdilo, da so Davisove lastne izjave podprte z obsežnimi posrednimi dokazi. Po navedbah tožilcev je bil povod za umor pretep, v katerem je bil udeležen Davisov nečak nekaj ur pred streljanjem. Shakur naj bi bil povezan s konkurenčno tolpo Bloods.