Za umorjenega Slovenca Tomaža zahtevajo po 40 let zapora

Srbsko tožilstvo v primeru umora Tomaža Kostelnika zelo strogo. Nekdanjo policistko Kristino K. in Predraga P. bi za dolgo poslalo na hladno.
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Truplo so našli šele pet let po zločinu (simbolična fotografija). FOTO: Getty Images
S sklepnimi besedami se je na prvostopenjskem sodišču v srbskem Somborju končalo sojenje zaradi umora slovenskega državljana Tomaža Kostelnika. Tožilstvo za obtožena, 45-letno nekdanjo policistko Kristino K. in 38-letnega Predraga P., zahteva kar 40 let zapora, pa še to naj bi bil mil predlog, ker v času storitve kaznivega dejanja leta 2019 v tej državi še niso imeli uzakonjene dosmrtne ječe. Sodba bo predvidoma izrečena v petek.
Ustreljen in dvakrat zakopan
Vse podrobnosti o zločinu sicer še vedno niso znane, saj srbska občila ob poplavi hudih kaznivih dejanj v tej državi somborskemu procesu ...