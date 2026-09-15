Za umorjenega Slovenca Tomaža zahtevajo po 40 let zapora

UMOR

Srbsko tožilstvo v primeru umora Tomaža Kostelnika zelo strogo. Nekdanjo policistko Kristino K. in Predraga P. bi za dolgo poslalo na hladno.

S sklepnimi besedami se je na prvostopenjskem sodišču v srbskem Somborju končalo sojenje zaradi umora slovenskega državljana Tomaža Kostelnika. Tožilstvo za obtožena, 45-letno nekdanjo policistko Kristino K. in 38-letnega Predraga P., zahteva kar 40 let zapora, pa še to naj bi bil mil predlog, ker v času storitve kaznivega dejanja leta 2019 v tej državi še niso imeli uzakonjene dosmrtne ječe. Sodba bo predvidoma izrečena v petek. Ustreljen in dvakrat zakopan Vse podrobnosti o zločinu sicer še vedno niso znane, saj srbska občila ob poplavi hudih kaznivih dejanj v tej državi somborskemu procesu ...