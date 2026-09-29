Zadnje ure pred usmrtitvijo: ubila 19-letnico, nato drugim kazala del njene lobanje (FOTO)

Guverner ameriške zvezne države Tennessee Bill Lee je zavrnil prošnjo za pomilostitev Christe Pike, ki je edina ženska na tamkajšnjem oddelku za smrtno kazen. Pike je predvidena za usmrtitev z vbrizganjem smrtonosne snovi, ki naj bi bila izvedena v sredo. Če bo usmrtitev izvedena, bo 50-letna Pike prva ženska, usmrčena v Tennesseeju v več kot 200 letih.

Pike je bila stara 18 let, ko je skupaj s takratnim fantom pretepla, mučila in ubila 19-letno Colleen Slemmer. Obe sta se spoznali na usposabljanju za mlade z vedenjskimi težavami. Njeni odvetniki so sicer vložili zahtevo na vrhovno sodišče ZDA in upajo na zadnjo možnost za odlog usmrtitve.

Guverner: »Ne bom posegel v odločitev države«

»Po skrbni preučitvi zahteve Christa Gail Pike za pomilostitev in temeljitem pregledu primera ohranjam kazen države Tennessee in ne nameravam poseči v odločitev,« je v izjavi sporočil guverner Bill Lee, piše BBC. Pravna ekipa Pike je v začetku meseca vložila prošnjo, v kateri je zahtevala, da se smrtna kazen spremeni v dosmrtno zaporno kazen.

Odvetniki Stephen Ferrell, Kelly Gleason in Randy Spivey so opozorili, da bi bila Pike prva oseba v Tennesseeju v sodobni dobi smrtne kazni, ki bi jo država usmrtila za dejanje, storjeno, ko je bila še najstnica.

»S to odločitvijo država Tennessee ignorira to, kar so pokazale znanost in pravni sistem: možgani 18-letnika niso možgani odraslega človeka in 18 let je premalo za soočenje z usmrtitvijo,« so zapisali v izjavi.

Colleen Slemmer je bila stara 19 let, ko sta jo Pikeova in njen fant brutalno ubila. FOTO: Družinski Arhiv

Umor, ki je leta 1995 pretresel Tennessee

Primer Christa Pike je leta 1995 pretresel mesto Knoxville v Tennesseeju. Truplo 19-letne Colleen Slemmer so našli s pentagramom, simbolom, povezanim s satanističnimi obredi, vrezanim v prsni koš. Pike je trdila, da jo je Colleen žalila in da ji je želela vzeti fanta. Dva druga udeleženca taborjenja sta pozneje pričala, da se je Pike hvalila z umorom pred dejanjem in po njem. Po njunih navedbah jima je pokazala tudi del Colleenine lobanje.

Leto pozneje so jo spoznali za krivo umora prve stopnje in obsodili na smrt. Njen takratni fant Tadaryl Shipp, ki je bil v času zločina star 17 let, je dobil dosmrtno zaporno kazen z možnostjo pogojnega izpusta.

Po podatkih ministrstva za zapore Tennesseeja je bila Pike ob prihodu v zapor pri 21 letih najmlajša oseba na oddelku za smrtno kazen. Usmrtitev je predvidena za 30. september, potem ko so bila vsa prejšnja pravna prizadevanja za spremembo kazni neuspešna.

Mati umorjene Colleen Slemmer je dejala, da želi, da se usmrtitev izvede, saj bi njena hči po njenem mnenju »končno lahko počivala«.

Christa Pike je bila v otroštvu žrtev zanemarjanja in zlorab, trdijo njeni odvetniki. FOTO: Družinski Arhiv

Odvetniki opozarjajo na težko otroštvo

Obramba Christa Pike že leta opozarja na njeno težko otroštvo. Po njihovih navedbah je imela dokumentirano zgodovino spolnih zlorab v otroštvu, zapuščenosti in zanemarjanja. Njeni odvetniki menijo, da danes za enako dejanje, storjeno pri 18 letih, ne bi več prejela smrtne kazni.

»18-letna deklica, ki je trpela zaradi hude duševne bolezni in skoraj uničujoče travme, ne obstaja več. Christa je 50-letna ženska, ki obžaluje svoja dejanja, jih razume, prejema ustrezno zdravljenje za duševne težave ter pomaga in usmerja druge zaprte ženske,« so zapisali njeni zagovorniki.

V letih po izreku kazni je njena obramba odkrila podrobnosti iz njenega otroštva, za katere trdijo, da jih porota med sojenjem ni nikoli obravnavala.