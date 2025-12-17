Zadnji zapis priljubljenega vplivneža, preden je storil samomor: »Želim si, da bi te trenutke doživel še enkrat«

TikTokerja Tuckerja Genala so našli mrtvega v njegovem domu v Los Angelesu, le nekaj dni po njegovem zadnjem posnetku na platformi. Star je bil 31 let, mestni mrliški ogledniki pa so po navedbah medijev sporočili, da je šlo za samomor. Genal je imel na omenjeni platformi okoli 2,5 milijona sledilcev, znan je bil po različnih izzivih in zabavnih vsebinah. Nekaj dni pred smrtjo je objavil video s fotografijami preteklega leta, zapis pa se danes bere še posebej pretresljivo: »Želim si, da bi lahko nekatere od teh trenutkov doživel še enkrat.« Zadnja fotografija v posnetku je bila črno-bela.

Po novici so se zvrstili številni pokloni. Njegov brat Carson se je poslovil na Instagramu in zapisal, da je bil Tucker njegov najboljši prijatelj in junak, ob tem pa dodal: »Bil si najbolj prijazen človek, kar sem jih kdaj spoznal, in najboljši brat, kar si si lahko kdor koli želel.« V dneh pred smrtjo je Genal objavil tudi fotografijo s prijateljem Seanom Schuttom, na kateri sedita pri Božičku. Ob tem je pripisal: »Božični duh čutim od glave do prstov na nogah.« Schutt se mu je poklonil z zelo osebnimi besedami in poudaril, da mu je Tucker pomagal, ko mu je bilo najtežje: »Ti si mi dal življenje. Ti si mi pokazal, kako lepo je lahko življenje.«

Sožalje je izrazil tudi YouTube ustvarjalec Zach Justice, ki je zapisal, naj ljudje preverijo, kako se počutijo njihovi prijatelji.